Juventus, Kean si candida a una maglia da titolare contro l’Inter

Moise Kean, attaccante italiano, è pronto a scendere in campo dal primo minuto contro l’Inter di Simone Inzaghi: le ultimissime notizie sul campionato italiano di Serie A

La Juventus di Massimiliano Allegri, domenica sera, ospiterà l’Inter di Simone Inzaghi in occasione della 13esima giornata del campionato italiano di Serie A. I bianconeri al momento occupano il secondo posto in Italia alle spalle proprio dei nerazzurri che sono in vantaggio di due punti sulla compagine allenata dal tecnico livornese.

L’inizio di stagione della Juventus è stato finora davvero positivo nonostante qualche problemino di gioco, ma i risultati stanno arrivando e, forse, l’assenza delle coppe, invece di essere uno svantaggio a causa della penalizzazione, può davvero essere un elemento in più nella lotta per lo scudetto. La probabile formazione che Massimiliano Allegri dovrebbe essere il consueto 3-5-2 della Juventus con Szczesny fra i pali. Davanti all’estremo difensore polacco ecco Gatti, Bremer e Daniele Rugani. A centrocampo Locatelli è in dubbio, e potrebbero quindi agire McKennie, Rabiot e Miretti. Sulle fasce spazio a Kostic e Cambiaso. Sul versante offensivo, oltre a Federico Chiesa, al fianco dell’ex Fiorentina dovrebbe agire Moise Kean che, anche sui suoi social, si è ‘candidato’ ad una maglia da titolare contro l’Inter.

Kean suona la carica sui social: Juventus-Inter si avvicina

Nelle ultime ore, Moise Kean, centravanti della Juventus, ha postato sui suoi social, più precisamente sulla sua pagina Instagram, una story riconducibile ad un reel del club torinese dove si vede l’attaccante italiano in azione contro il Milan nell’ultima gara a San Siro che ha visto la Juventus battere i rossoneri.

Una ‘candidatura’ con la volontà di suonare la carica in vista della sfida contro l’Inter di Simone Inzaghi. Che potrebbe essere la volta buona per il primo gol nel campionato italiano di Serie A di Moise Kean? La Juventus ci spera così come il giocatore che, con un Vlahovic che non sta incidendo in questo inizio di stagione, può davvero mantenere lo status ed il ruolo da titolare anche nelle prossime gare stagionali.