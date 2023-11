Roma, Tonetto: “Con questa squadra bisogna arrivare in Champions” | VIDEO CM.IT

Max Tonetto ha parlato a margine del Social Football Summit 2023 dicendo la sua sulla Nazionale, la Roma e gli obiettivi con Mourinho

Max Tonetto, ex terzino della Roma, ha detto la sua sulla qualificazione dell’Italia ma soprattutto sulla squadra giallorossa e Mourinho. “Intanto è una qualificazione, ultimamente non ci è riuscita benissimo. È un obiettivo raggiunto, il mister ha fatto un ottimo lavoro in due mesi e mezzo, sappiamo quanto tiene ai dettagli, quanto è difficile creare in Nazionale quello che ha creato nei club”, ha detto a Calciomercato.it a margine del Social Football Summit 2023.

Sulla stagione della Roma: “Non era iniziata molto bene, poi la squadra si è risistemata e adesso con l’ultima vittoria e il pareggio nel derby si è avvicinata alla zona Champions e per quanto fatto fino ad oggi può essere abbastanza soddisfacente. Ovvio che deve cambiare marcia, perché ci sono le qualità per lottare per un posto in Champions, sarà importante recuperare tutti gli infortunati”. E ancora su Mourinho: “È stato ed è un grande valore aggiunto, uomo di grande esperienza che è riuscito a ricreare un ambiente, i sold out consecutivi dello stadio sono merito suo. C’è un tema importante come il rinnovo, sarà affrontato con calma. L’importante oggi è vivere una stagione e cercare di portare a casa un risultato buono. Nelle ultime stagioni la Roma è arrivata sesta o settima, deve migliorare quel posizionamento con la squadra che è stata allestita e il grande attacco che c’è. Un posto in Champions bisognerebbe trovarlo”.

Infine su Lukaku: “Sicuramente è un nome che sposta gli equilibri. Avere due attaccanti come lui e Dybala non capita a tutti, è un attacco di prim’ordine ma non basta questo. Bisogna avere i supporti e una struttura che regga per tutto l’arco del campionato. Le grandi qualità di entrambi secondo me devono ancora essere sfruttate”.