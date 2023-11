Nuova proprietà e ritorno Zidane: lista da 300 milioni

L’indiscrezione aprirebbe a dei nuovi scenari per il club, finito nel mirino delle critiche nelle scorse settimane

Dopo l’avventura al Real Madrid, dalla quale si è congedato da vincente, al momento Zinedine Zidane è ancora svincolato, ma la sua lontananza dal campo potrebbe presto finire.

Come riportato da ‘Le10sport.com’, il clima a Marsiglia non è sereno. La squadra francese, dopo il burrascoso caso verificatosi contro il Lione tre settimane fa, quando un gruppo di tifosi ha assaltato il pullman della formazione ospite causando diversi feriti, potrebbe vedere dei cambiamenti importanti nel proprio organigramma. L’attuale proprietario, l’imprenditore americano Franck McCourt, sarebbe pronto a cedere il club, con più di un potenziale acquirente molto interessato. Su tutti a spuntarla potrebbe essere uno degli uomini più ricchi al mondo, il miliardario indiano Mukesh Ambani, affiancato da un fondo saudita. Un nuovo corso che i tifosi dell’OM vedrebbero di buon occhio e che porterebbe delle novità anche nell’organigramma dirigenziale, dove potrebbe approdare un pezzo da novanta. Stiamo parlando di Zinedine Zidane, attualmente ancora senza squadra, che diventerebbe il direttore generale della squadra francese, con la possibilità di un ricco portafoglio da oltre 300 milioni da utilizzare sul calciomercato. Per l’ex Juventus e Real Madrid, dopo quasi dieci anni di carriera da allenatore in Spagna, si tratterebbe di un ritorno nella sua città natale, che è pronta ad accoglierlo a braccia aperte.