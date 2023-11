PAGELLE E TABELLINO UCRAINA-ITALIA 0-0: Buongiorno Europa! Scamacca che flop

Pagelle e tabellino di Ucraina-Italia, match valido per la 10a giornata del girone di UEFA Euro 2024 Qualifiers

UCRAINA

Trubin 6

Konoplya 6. Dall’86 Tymchyk sv

Svatok 5,5

Zabarnyi 6,5

Mykolenko 6

Stepanenko 6. Dall’80’ Pikhalonok sv

Tsygankov 6,5. Dall’80’ Zubkov sv

Sudakov 6

Zinchenko 5,5. Dall’86’ Sikan sv

Mudryk 6

Dovbyk 6

Allenatore: Rebrov 5,5

ITALIA

Donnarumma 6,5

Di Lorenzo 6

Acerbi 6,5

TOP Buongiorno 7: il migliore in campo probabilmente stasera è Chiesa, ma la palma come ‘top’ se la merita lui. Perché giganteggia in maniera fantastica, anticipa e svetta, in una partita a cui non è abituato. Lui che non ha esperienza europea, nella partita più importante della sua carriera. Dimostra di essere un giocatore di caratura elevatissima.

Dimarco 6

Frattesi 6

Jorginho 5,5. Dal 71′ Cristante 5

Barella 6,5

Zaniolo 6 Dal 71′ Politano sv. Dal 92′ Darmian sv

Raspadori 6,5. FLOP Dal 46′ Scamacca 5: abbastanza semplice da valutare. Entra nell’intervallo, ma non tiene praticamente mezzo pallone. Se l’Italia soffre così tanto nel finale è anche perché non riesce a dare una mano in una delle fasi di gioco. Per lui un’occasione persa.

Chiesa 7. Dall’81’ Kean sv

Allenatore: Spalletti 6

Arbitro: Jesus Gil Manzano (SPA) 5

Il tabellino di Ucraina-Italia

Ammoniti: 7′ Buongiorno (I), Konoplya (U)

