Rugani al Fantacalcio: ecco come bisogna comportarsi

Il Fantacalcio, nelle ultime giornate, sta vedendo la crescita esponenziale di Rugani; cerchiamo di capire come comportarsi con il difensore

E’ una stagione importante per la Juventus; i bianconeri, dopo le difficoltà dello scorso anno, vogliono tornare competitivi ai massimi livelli e sfruttare l’assenza dalle coppe per essere protagonisti in campionato fino all’ultima giornata. Vincere lo scudetto non sarà semplice considerando la concorrenza delle milanesi (in particolar modo i nerazzurri, principali candidati per il titolo) e del Napoli campione d’Italia ma i bianconeri hanno la rosa di assoluto livello e stanno dimostrando di poter dire la loro.

In campionato la Juventus ha soli due punti dall’Inter capolista e la prossima giornata ci sarà proprio il big match che potrà dare delle indicazioni molto importanti per il proseguo della stagione. Tra i protagonisti della sfida ci sarà, probabilmente, Rugani; il centrale arriva da prestazioni di livello e anche da un gol determinante nell’ultima giornata disputata dai bianconeri.

Fermare l’attacco nerazzurro non è per nulla semplice ma il sistema di gioco della Juve prevede una grande solidità difensiva e Rugani rappresenta un punto di forza per quanto riguarda la retroguardia bianconera. In questa stagione è andato costantemente in crescendo e, come detto, ha trovato la via del gol contro il Cagliari; rete che ha regalato diverse soddisfazioni non solo ai tifosi della Juventus ma anche ai fantallenatori che hanno deciso di puntare su di lui.

Proprio dal punto di vista del Fantacalcio si avvicina il mercato invernale e si iniziano a fare diverse valutazioni; i fantallenatori devono cominciare a pensare come migliorare le rispettive rose e soprattutto vedere se i vari club fanno degli acquisti che possono portare, nel mondo fantacalcistico, giocatori in grado di cambiare il valore delle squadre.

Sappiamo benissimo che i partecipanti in una competizione fantacalcistica possono essere sei, otto, dieci o anche dodici; un giocatore come Rugani può fare la differenza e rappresentare un contributo fondamentale nell’arco della stagione. Il nostro consiglio è quello di tenerlo all’interno della propria rosa fantacalcistica; la Juventus ha una sola competizione e a breve ci saranno anche i rientri di Danilo e Alex Sandro.

Allegri però ha dimostrato di poter utilizzare tutta la rosa a disposizione e, in queste giornate, Rugani sta dando segnali assolutamente positivi ed è un calciatore molto abile nelle situazioni di calcio da fermo. In una stagione ancora molto lunga un giocatore come Rugani può essere molto utile ai suoi fantallenatori che possono tranquillamente tenerlo e non darlo via.

Rugani e il Fantacalcio: i numeri

La Juventus, a livello difensivo, ha in Gatti e Bremer due colonne portanti; il terzo posto viene occupato da Danilo ma non possiamo non andare a menzionare anche Alex Sandro e Rugani. Il centrale azzurro ha giocato, fino a questo momento, cinque partite sfruttando al meglio l’occasione avuta; l’esordio è arrivato nel match casalingo contro il Lecce.

Partita che ha visto i bianconeri conquistare i tre punti con Rugani capace di fornire una prestazione di livello; come voto ha ottenuto la sufficienza piena. Entrato in casa dell’Atalanta nei minuti finali non è riuscito a prendere il voto; discorso completamente diverso per la trasferta di San Siro in casa del Milan. Il centrale è stato molto bravo contro un reparto offensivo, quello dei rossoneri, di assoluto livello; prestazione che gli è valsa la sufficienza. Un voto in meno, complice anche il giallo ricevuto, nel match casalingo con il Verona.

Le ultime due partite disputate da Rugani sono state di assoluto livello; a Firenze, in un match prevalentemente difensivo da parte dei bianconeri, è stato tra i migliori della sua squadra guadagnando un meritatissimo sette. Dieci, invece, la valutazione dopo la partita contro il Cagliari e questo per il gol realizzato, una rete che ha permesso alla sua squadra di chiudere la partita.

Rugani e il Fantacalcio: le statistiche aggiornate

Dopo una serie di panchine, Rugani è diventato (complice anche gli infortuni) un punto fermo della Juventus di Allegri. Il difensore ha avuto il merito di farsi trovare pronto offrendo delle prestazioni di assoluto livello; andiamo a vedere le statistiche aggiornate, del centrale, fino a questo momento.

Gol: uno

Assist: nessuno

Ammonizioni: una

Espulsioni: nessuna

Fanta media: 6.8

Rugani nella probabile formazione di Juventus Inter

Al termine della sosta per le nazionali, la Juventus è attesa dal big match con l’Inter; un derby d’Italia fondamentale all’interno di una stagione dove i nerazzurri vogliono mandare un altro messaggio piuttosto chiaro mentre i ragazzi di Allegri hanno l’obiettivo di dimostrare la propria candidatura per il titolo.

In casa bianconera uno dei protagonisti sarà Rugani; il centrale è reduce da una serie di prestazioni di livello ed ora è chiamato alla missione più difficile, fermare l’attacco migliore del campionato. Andiamo a vedere la probabile formazione della Juventus con la presenza, dal primo minuto, del difensore azzurro. Szczesny; Rugani, Bremer, Gatti; Kostic, Rabiot, Locatelli, McKennie, Cambiaso; Chiesa, Kean.