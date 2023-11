Conviene vendere Azmoun al Fantacalcio? La risposta vi sorprenderà

La Roma, dal punto di vista offensivo, può contare anche su Azmoun; cerchiamo di capire cosa fare con l’attaccante al Fantacalcio

Nell’ultima sessione estiva di mercato, la Roma ha operato in maniera importante regalando a Mourinho diverse alternative per andare ad affrontare, nel migliore dei modi, la stagione. Gli obiettivi dei giallorossi sono di un certo spessore: in campionato l’obiettivo è lottare per il quarto posto e tornare a giocare la massima competizione internazionale.

Non possiamo poi non considerare le coppe con la voglia di tornare in finale di Europa League dopo la delusione della scorsa stagione quando i ragazzi di Mourinho si fermarono in finale, contro il Siviglia, ai calci di rigore. La Roma però vuole anche arrivare il più in fondo possibile in Coppa Italia dove sono diversi anni che i giallorossi non riescono ad essere protagonisti.

Alla sosta per le nazionali si può fare un primo bilancio stagionale e i giallorossi, tra alti e bassi e una rosa mai al completo, è in corsa per tutti gli obiettivi. La speranza di Mourinho è quella di avere la squadra a pieno regime in modo da avere ancora più possibilità per vivere una stagione da protagonista.

Dal punto di vista offensivo uno dei giocatori più importanti della Roma è, senza ombra di dubbio, Lukaku che ha avuto fin da subito un grande impatto nel mondo giallorosso; Mourinho può contare anche su Azmoun arrivato nel finale del mercato estivo. Parliamo di un giocatore in grado di di saltare l’uomo, abile nell’uno contro uno e nel saltare l’uomo creando la superiorità numerica; dal punto di vista tattico può essere impiegato sia come prima punta ma soprattutto come trequartista alle spalle della prima punta.

Nel 3-5-2 di Mourinho, dunque, rappresenta una soluzione importante per la stagione dei giallorossi e può dare un contributo fondamentale nel raggiungimento dei vari obiettivi. Giocatore importante non solo per la Roma ma anche a livello fantacalcistico nonostante non sia un titolare fisso nell’undici di Mourinho.

Azmoun e il fantacalcio: può essere una soluzione importante

Lukaku, Dybala, Belotti, El Shaarawy più Azmoun: la Roma ha un reparto offensivo di assoluta qualità e che può portare un contributo importante negli obiettivi dei giallorossi che, come detto, sono di livello. L’ex Leverkusen non parte titolare ma ha le qualità per risultare decisivo e lo ha già dimostrato.

Nel match contro il Lecce, l’ingresso di Azmoun è risultato decisivo; con un suo colpo di testa infatti ha permesso alla Roma di pareggiare prima del decisivo gol realizzato da Lukaku. Una rete di pregevole fattura quella realizzata dal classe 1995 che avrà sicuramente portato delle soddisfazioni a chi, a livello fantalcistico, ha voluto puntare su di lui.

Proprio a livello di Fantacalcio vendere Azmoun (probabilmente nel mercato invernale) non sembra essere la scelta migliore; la Roma ha tre competizioni e, da qui a fine stagione, ci sarà spazio per tutti. Il consiglio dunque è quello di tenere un giocatore come Azmoun che può portare grandi soddisfazioni; l’importante però è che il fantallenatore abbia una coppia (o un tridente) titolare in modo da poter utilizzare l’attaccante giallorosso nei momenti più opportuni.