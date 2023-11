Fischi e ‘dollarumma’ a San Siro, Donnarumma: “Il peggio è dopo la partita”

Le dichiarazioni dell’estremo difensore italiano alla ‘Hall of fame del calcio italiano’. Ecco le sue parole

Non è stato per nulla facile il ritorno a San Siro da avversario del Milan, per Gianluigi Donnarumma.

L’estremo difensore italiano, è stato accolto dai tifosi del Diavolo con cori, fischi e dal lancio dei famosi dollarumma. Nonostante un’accoglienza del genere, il classe 1999 ha dimostrato di avere le spalle larghe, riuscendo a sfornare una grande prestazione, con ottimi interventi.

Donnarumma, il migliore in campo del Psg, quella notte del 7 novembre non se la scorderà sicuramente mai: “Non era stato facile ad ottobre nel 2021 e non è stato facile martedì – ha affermato il portiere, intervenendo alla ‘Hall of fame del calcio italiano’ -. In campo cerchi, comunque, di non farti distrarre da nulla, cercando di dare il massimo. E’ dopo la partita che ne risenti di più, quando scarichi un po’ di emozioni”.

Psg e Nazionale, Donnarumma: “Parigi mi ha fatto solo bene. Italia? Così andrà tutto bene”

Donnarumma parla poi anche della sua esperienza con la maglia del Psg. L’estremo difensore italiano, dopo l’addio al Milan, sta continuando a maturare sotto la Torre Eiffel:

“L’esperienza all’estero ti cambia il modo di pensare – prosegue Donnarumma -, ti fa crescere sotto ogni punto di vista, sia in campo che fuori perché cambi modo di pensare. Mi ha fatto solo che bene”.

Immancabile una battuta sulla Nazionale, chiamata a giocare contro la Macedonia del Nord e l’Ucraina per centrare la qualificazione ai prossimi Europei, che si svolgeranno in Germania: “Abbiamo due gare importanti – prosegue Donnarumma -, c’è un gruppo forte e disponibile, che si allena bene. La mentalità farà la differenza, ma continuiamo a lavorare bene, così andrà tutto bene”.