Attacco frontale a De Laurentiis: “Ha preso il peggiore”

Le ultime sul dopo Garcia al Napoli. Discorsi avanzati con Tudor, libero dall’estate scorsa dopo la conclusione dell’avventura al Marsiglia

Sono ore calde per la panchina del Napoli. Di fatto esonerato, anche se manca ancora l’ufficialità, Rudi Garcia dovrebbe fare posto a Igor Tudor che sta trattando direttamente con De Laurentiis.

“Cronaca di una morte annunciata”, così ha esordito Furio Focolari a ‘Radio Punto Nuovo’ parlando del licenziamento di Garcia.

Il principale responsabile del crollo azzurro, stando al giornalista, è però De Laurentiis, il quale “ha culminato il proprio ‘capolavoro’ iniziato a maggio con la pec inviata a Spalletti. Ha salutato il vecchio tecnico, non ha voluto trattenere Giuntoli e ha scelto il tecnico peggiore che potesse prendere. Garcia era esonerato in casa da un mese, poi Conte gli ha detto di no e lo ha commissariato in attesa di novità”.

Tudor non convince Focolari: “Ha avuto buone parentesi, ma alla Juventus ha fatto disastri al fianco di Pirlo. A mio avviso dovrebbe accettare il ruolo di traghettatore senza clausole, altrimenti l’avventura partirebbe male”.

Panchina Napoli, Focolari ‘boccia’ anche Cannavaro e Mazzari

Focolari vedrebbe meglio un traghettatore, anche se i nomi di Walter Mazzarri e Fabio Cannavaro non li ritiene all’altezza.

“Sarei per l’ingaggio di un traghettatore, ma di uno bravo – precisa Focolari nel suo intervento al programma ‘Punto Nuovo Sport’ – Cannavaro e Mazzarri sono improponibili. Il primo ha portato il Benevento in Serie C, mentre il secondo non allena sul serio da dieci anni”.

Né Cannavaro né Mazzarri, il Napoli ha scelto Tudor per il dopo Garcia: il tecnico croato dovrebbe legarsi agli azzurri con un contratto di un anno e mezzo, fino a giugno 2025. Attesi sviluppi nelle prossime ore, Garcia ha fatto ritorno in Francia in attesa del comunicato sul suo esonero