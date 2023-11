Derby Lazio-Roma, Cataldi al veleno su Mourinho: “Parla tanto di titoli, ma…”

Danilo Cataldi risponde in maniera piccata alla considerazione di Mourinho su Pedro, definito un ‘tuffatore’

L’ultima dichiarazione della serata è di Danilo Cataldi, ed è al veleno nei confronti di Jose Mourinho. Il numero 32 della Lazio è stato stuzzicato in conferenza stampa sulla considerazione dello Special One alle tv su Pedro. “Bravissimo a tuffarsi in piscina”, ha punto il tenico portoghese il suo ex giocatore.

E allora Cataldi ha risposto in maniera concisa e piccata: “Lui parla sempre di titoli, penso che Pedro abbia vinto qualche titolo in più di lui”. Nel resto delle dichiarazioni, uno dei veterani biancocelesti ha parlato così del match: “L’attesa è complicata, dalla mattina presto. Per me è sempre difficile preparare questa partita, è particolare. Lo sapete tutti cosa vuol dire per me. Oggi ci è mancato il gol, Rui Patricio ha fatto un miracolo, poi c’è stato il palo e altre occasioni. Poi la partita è scivolata così. Se guardiamo i 90 minuti abbiamo fatto una buona partita”.

Dietro di te avevi Lukaku e Dybala. “Loro cercavano la giocata per Lukaku, ho cercato di chiudere quelle giocate. Lukaku è complicato da spostare per la stazza, ho cercato di chiudere quelle palle lì, Romagnoli e Patric hanno fatto un ottimo lavoro”.