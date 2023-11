Ritorno Conte alla Juventus, l’annuncio di Moggi cancella ogni dubbio

Per Antonio Conte il ritorno sarebbe ormai già deciso: si aspetta la prossima stagione, la destinazione è stata scelta

Antonio Conte è pronto a tornare… alla Juventus. Il tecnico salentino è uno degli allenatori più corteggiati al momento, uno dei nomi forti per le big che hanno bisogno di una sterzata a stagione in corso o di programmare in vista della prossima annata.

Ci ha provato qualche settimana fa il Napoli, ma il presidente De Laurentiis non è riuscito a strappare il sì dell’allenatore. Nulla di fatto con gli azzurri, anche se la piazza partenopea resta, con la Roma, una nelle quali il tecnico vorrebbe un giorno confrontarsi.

Napoli, Roma, ma non solo. Ci sarebbe un altro desiderio nella testa di Antonio Conte, almeno stando a quanto dichiarato da chi lo ha avuto come suo giocatore nella Juventus. Si tratta di Luciano Moggi che a ‘Televomero’ svela qual è il vero desiderio dell’ex centrocampista bianconero.

Calciomercato Juventus, Conte vuole tornare

Stando a quanto dichiarato dall’ex direttore generale della Juventus, per Conte non ci sarà nessuna squadra in corsa, ma tutto sarà rinviato alla prossima stagione con una preferenza netta.

“Conte desidera tornare alla Juventus” le parole di Moggi alla tv campana, con l’ex dirigente che poi conferma i contatti con De Laurentiis ma anche il desiderio dell’allenatore di restare fermo fino al termine della stagione: “È una cosa che manterrà: lo ha detto a tutti quelli che lo hanno chiamato”.

Se ne riparlerà quindi per il 2024/2025 con la Juventus in cima ai desideri di Conte, anche se al momento l’approdo in bianconero non è dei più semplici. Allegri, infatti, si è ‘ripreso’ la Juve con un inizio di campionato molto promettente e dovesse quantomeno riuscire a lottare fino al termine della stagione per lo scudetto, mandarlo via diventerebbe un’opzione poco probabile, anche in virtù del ricco ingaggio che percepisce a Torino. Questo però non frena i desideri di Conte: “Vuole tornare alla Juventus”. Moggi ne è convinto.