Risarcimento Inter: ceduto in prestito fino a fine stagione

Calciomercato Inter, l’effetto domino che lo porterebbe (almeno per il momento) lontano dai nerazzurri: scenario a sorpresa

Serviva una vittoria importante all’Inter per lanciare l’ennesimo segnale alla concorrenza. I nerazzurri, in quel di Bergamo, sono riusciti ad ottenere tre punti pesantissimi, battendo l’Atalanta per 2-1, dando sempre la sensazione di essere in controllo della gara.

Sono tante le note positive in casa Inter, con Inzaghi che è riuscito a trovare quella batteria di 18/19 uomini da alternare all’occorrenza. In tutti i reparti il tecnico piacentino può contare su una poliedricità e una profondità importante. Il che impone – di volta in volta – scelte importanti. Chi non ha (quasi) mai trovato spazio, almeno fino in questo momento, è stato Yann Bisseck. Il classe ‘2000 per adesso ha collezionato soltanto 8 minuti di gioco, frutto di due spezzoni di partita. Sotto questo punto di vista, l’innesto di Pavard ha sicuramente rimescolato le carte in tavola.

Calciomercato Inter, Bisseck al Torino: l’opzione che potrebbe prendere quota

Gli impegni ufficiali dell’Inter, però, saranno tanti. I nerazzurri saranno attesi da un vero e proprio tour de force nei prossimi mesi. Ragion per cui Inzaghi potrebbe decidere di aumentare il ventaglio di alternative a sua disposizione. La componente infortuni non può essere trascurata. Tuttavia, stando così le cose, non è escluso che Bisseck possa salutare l’Inter già a gennaio.

O meglio, un arrivederci. Una soluzione di compromesso, infatti, potrebbe essere quella di un prestito secco. E chissà che all’interno del ventaglio di opzioni possa prendere quota l’opzione Torino. Complice l’infortunio di Schuurs, infatti, i granata sono alla ricerca di un braccetto di destra. A tal proposito, non è escluso che l’Inter possa prendere in considerazione l’idea di dar via Bisseck in prestito, permettendogli di mettere minuti nelle gambe e acquisire esperienza in Serie A. Un possibile approdo del tedesco all’ombra della Mole potrebbe conciliare diverse esigenze. Da rimarcare, però, come non sia stata ancora intavolata una trattativa in tal senso. Si tratta di una traccia da monitorare con estrema attenzione, che potrebbe assumere più consistenza nel corso delle prossime ore. Staremo a vedere cosa succederà.