Il piano B che rende felice la Juve: intreccio con l’ex Inter

Un occhio al campo e l’altro al mercato per la Juventus che a gennaio andrà a caccia di un centrocampista. L’Atletico Madrid mette i bastoni tra le ruote

Ancora un successo per la Juventus, che ieri sera a Firenze ha incamerato altri tre punti fondamentali in questa fase della stagione. Il rendimento dei bianconeri resta in scia di quello dell’Inter capolista, lontana appena due punti in classifica.

Pur senza entusiasmare al Franchi la truppa di Allegri ha fatto bottino pieno grazie ad un gol, il primo in Serie A, di Fabio Miretti che si è fatto trovare puntuale sul cross di Kostic dalla sinistra. Un messaggio importante che arriva dal centrocampo, reparto numericamente più in difficoltà per la Juventus, che con le perdite forzate di Fagioli e Pogba si ritrova a corto di elementi.

Per questa ragione la compagine bianconera lavora su un possibile colpo in mediana già per gennaio, allargando il ventaglio di scelte di Allegri. Non mancano i nomi già accostati a più riprese ai bianconeri per gennaio: da Thuram a Thomas Partey fino ad arrivare a Hojbjerg. Proprio questi ultimi due possono finire al centro di un intreccio con l’Atletico Madrid.

Calciomercato Juventus, irrompe l’Atletico Madrid: Thomas piano B

Non è un mistero che oltre alla Juventus su Hojbjerg ci sia anche l’Atletico Madrid di Simeone, che va a caccia di un mediano di livello già per gennaio.

L’allenatore argentino lo considera un tassello fondamentale per rinforzare il centrocampo della sua squadra, tuttavia la trattativa non è semplice e Simeone vorrebbe che il club avesse un piano B su cui puntare. Secondo quanto si legge sul portale iberico ‘elgoldigital.com’ il piano alternativo porterebbe proprio al grande ex Thomas Partey, che quindi conosce già molto bene sia l’ambiente che la Liga.

Non è da escludere anche un prestito del ghanese, che piace anche alla Juve, e che a Londra non sta trovando lo spazio desiderato. I bianconeri quindi osserverebbero lo sviluppo della situazione vista la grande incertezza che aleggia tra Hojbjerg e Thomas: uno potrebbe in un certo senso liberare l’altro.