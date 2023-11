Futuro Simeone, risposta chiara da Madrid

Diego Simeone in scadenza di contratto nel 2024: da Madrid una risposta chiara per quanto riguarda il suo futuro

Un legame solidissimo, che sembra destinato a prolungarsi ancora. Sono passati quasi dodici anni da quando Diego Simeone decise di accettare la proposta dell’Atletico Madrid.

Da allora il ‘Cholo’ è diventato un’icona per i ‘Colchoneros’, che ha portato per due volte in vetta al trono di Spagna e per altrettante volte a sfiorare la vetta d’Europa. E adesso il contratto in scadenza 2024 potrebbe essere presto prolungato fino al 2027. A dare l’annuncio è stato il consigliere delegato Andres Gil Marin, che a ‘Televisión Española’ ha sottolineato come la firma dell’allenatore argentino sia sempre più vicina.

“Per crescere ci vuole stabilità e per avere stabilità ci vogliono risultati e Diego in questo momento è sinonimo di risultati. Spero quindi che rinnoverà il suo contratto per altri tre anni – ha affermato Gil Marin – I colloqui stanno andando avanti in maniera molto spedita. L’accordo fino al 2027 non è ancora concluso, ma siamo molto avanti e siamo sulla strada giusta”. Simeone, che è già il tecnico più pagato al mondo, può quindi prolungare la propria esperienza a Madrid: sembrano esserci tutti i segnali perché il ‘Cholo’ possa continuare a sedere sulla panchina del club iberico. Con tutta probabilità quindi dovremo aspettare ancora un po’ prima di poterlo rivedere in Italia, dove aveva allenato a Catania.