Fiorentina, il record negativo che spaventa Italiano: non era mai successo prima

Momento decisamente negativo per la Fiorentina di Italiano che deve trovare la soluzione ad un problema non di poco conto

Nella serata di ieri la Fiorentina ha affrontato la Juventus in un match caratterizzato anche da quanto successo per il discorso legato al maltempo. Per quanto riguarda il campo i viola hanno dominato la partita ma sono usciti senza aver ottenuto punti; sono stati i bianconeri, infatti, ad imporsi uno a zero grazie al gol di Miretti dopo dieci minuti.

Una sconfitta pesante per i ragazzi di Italiano considerando soprattutto la mole di gioco prodotta e l’incredibile quantità di occasioni avute, specie nel primo tempo. Nel calcio, però, conta segnare e la Fiorentina da questo punto di vista sta attraversando un momento decisamente complicato; le ultime tre partite, infatti, si sono concluse con il numero zero accanto alla voce gol realizzati.

Due a zero contro l’Empoli, uno a zero contro Lazio e Juventus; tre sconfitte che hanno fatto scivolare la Fiorentina all’ottavo posto con la squadra in netta difficoltà nel trovare la via della rete rispetto ad una prima parte di stagione dove i gol arrivavano con estrema facilità. I viola non segnano dal match in casa del Napoli dello scorso otto ottobre quando si imposero tre a uno grazie alle reti di Brekalo, Bonaventura e Gonzalez.

Serve trovare una soluzione perché la Fiorentina, in questa stagione, sta dimostrando di poter mettere in difficoltà tutti gli avversari e di avere un gioco con il quale potersi regalare grandi soddisfazioni. Il problema del gol, però, resta specialmente dopo la cessione di Vlahovic; i numeri dei centravanti avuti dai viola, infatti, possono sicuramente migliorare.

Fiorentina, da Cabral a Beltran: numeri a confronto

Vlahovic è stato un giocatore fondamentale per la Fiorentina e la stagione dei viola; con il passaggio dell’attaccante alla Juventus, la società è andata alla ricerca di un sostituto che prendesse il posto al classe 2000. Iniziamo da Cabral, attuale centravanti del Benfica; la sua avventura con la maglia viola si è conclusa con otto gol in Serie A e diciassette totali considerando tutte le competizioni.

Sempre prendendo in esame tutte le competizioni sono tredici i gol realizzato da Jovic in una sola stagione; se, invece, prendiamo da esempio solamente il massimo campionato italiano, l’attaccante ha messo a segno sei reti. Nell’ultima sessione estiva di mercato, la società viola ha compiuto un restyling offensivo.

Nzola, fino a questo momento, ha realizzato un solo gol tra tutte le competizioni. La Fiorentina, però, può contare anche su Beltran. I numeri dell’attaccante dicono zero gol in campionato e due in Conference League; al momento, dunque, dati non positivi ma la stagione è ancora lunga e non manca la possibilità di cambiare passo per regalare soddisfazioni ai propri tifosi. Nzola e Beltran rappresentano una soluzione importante per una squadra con obiettivi importanti e che vuole uscire da un momento complicato.