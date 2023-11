Milan-Udinese, San Siro non perdona: doppio cambio e fischi

Altri fischi a San Siro da parte dei tifosi del Milan: ecco a chi sono state indirizzate le contestazioni

San Siro non perdona. Gran parte degli oltre 71mila tifosi ha fischiato ancora una volta. E’ accaduto prima dell’inizio della ripresa, quando lo speaker ha annunciato i cambi.

A non rientrare sul terreno di gioco sono stati Luka Jovic e Rade Krunic, tra i peggiori in campo. I sostenitori del Diavolo hanno così contestato l’attaccante e il centrocampista, che hanno lasciato il posto a Noah Okafor e Yacine Adli. Lo svizzero e il francese sono stati, invece, accolti dagli applausi, come a sottolineare la giusta scelta da parte di Stefano Pioli nell’effettuare la doppia sostituzione.

Milan-Udinese, nuovo infortunio per Krunic

Non c’è davvero pace per il Milan di Stefano Pioli che perde l’ennesimo giocatore per infortunio.

Il cambio di Rade Krunic è, infatti, dettato dall’ennesimo guaio muscolare. Prima del bosniaco a fermarsi – lo ricordiamo – era stato Theo Hernandez, non convocato per una contusione alla caviglia. Due bruttissime notizie anche in vista della delicatissima partita di martedì sera contro il Psg, per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League.