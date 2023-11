L’Arsenal stravolge le mosse della Juventus: così salta tutto

Calciomercato Juventus, dalla Spagna trapela un’importante novità: l’Arsenal è pronto a far saltare il banco con un’offerta da capogiro

Grazie al successo ottenuto contro l’Hellas Verona, la Juventus ha fatto un balzo improvviso in classifica, issandosi al secondo posto. I bianconeri, però, sono attesi da test importanti a stretto giro di posta, che metteranno alla prova la crescita della compagine di Allegri.

Il tecnico livornese può sorridere sotto tanti punti di vista. Tuttavia, la dirigenza bianconera è già al lavoro per provare ad assecondare le richieste del suo allenatore. La doppia squalifica inferta a Fagioli e Pogba impone scelte oculate sul mercato e non è un caso che l’area mercato stia scandagliando diversi profili per puntellare la zona nevralgica del campo. Da De Paul a Samardzic, passando per Hojbjerg e Thomas Partey: le opzioni di sicuro non mancano, anche se è ancora prematuro per potersi sbilanciare sulle prossime mosse dei bianconeri.

Calciomercato Juventus, Vermeeren nel mirino dell’Arsenal: lo scenario

Chiaramente molto dipenderà anche dalle situazioni che dovessero palesarsi. L’identikit che porta ad un profilo giovane ma in grado di ritagliarsi sin da subito un ruolo importante rappresenta una traccia da seguire con attenzione. Non è un caso che – tra i tanti nomi accostati alla Juventus – ci sia anche Arthur Vermeeren, gioiellino in forza all’Anversa sul quale aveva messo gli occhi anche il Barcellona.

Stando a quanto evidenziato da Sport, però, i blaugrana potrebbe essere beffati dall’inserimento dell’Arsenal. I Gunners, infatti, sarebbero pronti a mettere sul piatto un’offerta da 15 milioni di euro cash per battere la concorrenza e mettere le mani su uno dei prospetti più interessanti nel suo ruolo. Pur seguendo Vermeeren da diversi mesi, il Barcellona ha preferito non affondare il colpo, valutando il da farsi. Tentennamento che, però, potrebbe risultare fatale. I londinesi, infatti, sono pronti a far saltare il banco