PAGELLE E TABELLINO BOLOGNA-LAZIO 1-0: Zirkzee top player, Felipe Anderson dorme

Pagelle e tabellino di Bologna-Lazio, match valido per l’11a giornata del campionato di Serie A TIM 2023/24

BOLOGNA

Skorupski 6

Posch 6

Beukema 6,5

Calafiori 7

Lykogiannis 6,5. Dall’80’ Kristiansen sv

Aebischer 6. Dal 73′ Moro

Freuler 6,5

Orsolini 5,5: non gioca una partita indimenticabile, ci si aspetta sempre qualcosa in più da lui. Oggi zero colpi, contenuto bene da Marusic nel primo tempo, poi un paio di volte beffa Pellegrini e crea dei buoni presupposti. Gli manca però la giocata, che sia anche solo bella e non necessariamente determinate o efficace.

Ferguson 7

Saelemaekers 6. Dall’80’ Ndoye sv

Zirkzee 7: è vero, non ha segnato lui il gol decisivo ma il suo lavoro in tutte le fasi è stato troppo importante e pesante per non essere considerato meritevole della palma di migliore in campo. Bellissimo l’assist per Ferguson, poi pulisce una marea di palloni nella sua metà campo, cuce il gioco e fa reparto da solo. Tecnica, fisico, determinazione. Giocatore di livello. Dal 92′ Fabbian sv

All.: Thiago Motta 7

LAZIO

Provedel 6

Lazzari 5

Patric 5

Romagnoli 5,5

Marusic 5,5

Guendouzi 6: questa sera è complicato trovare un migliore nella Lazio. Del francese è giusto premiare la freschezza atletica, la corsa in avanti, la voglia di coprire gli spazi e creare superiorità, inserirsi. Una prestazione discreta, per tutto quello che ha messo o provato a mettere. Dall’80’ Kamada sv

Rovella 6

Luis Alberto 4,5

Felipe Anderson 4: lunedì sera Sarri ci rispondeva che non lo toglierà mai perché gli piace troppo. Forse sarebbe ora di cambiare idea. Non è mai andato una volta senza palla, mai sul fondo, mai una palla messa in mezzo, un dribbling, un contrasto. Sonnecchia, non fa niente per meritare il posto invece di Isaksen. Malissimo. E capita spesso. Dall’80’ Isaksen

Castellanos 5 Dal 57′ Immobile 5,5

Pedro 5,5 Dal 57′ Zaccagni 5

All.: Sarri ,45

Arbitro: Federico La Penna 5,5

Bologna-Lazio, il tabellino 1-0

Marcatori: 46′ Ferguson (B)

Ammoniti: Ferguson (B), Pedro (L), Romagnoli (L), Beukema (B), Luis Alberto (L), Zaccagni (L), Isaksen (L)

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Lykogiannis; Aebischer, Freuler; Orsolini, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee.

A disp: Ravaglia, Bagnolini, Bonifazi, Lucumi, Corazza, Kristiansen, Fabbian, Moro, Urbanski, Ndoye, Karlsson, Van Hooijdonk.

All.: Thiago Motta.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Castellanos, Pedro.

A disp.: Sepe, Mandas, Hysaj, Gila, Pellegrini, Kamada, Cataldi, Vecino, Isaksen, Immobile, Zaccagni.

All.: Sarri.

Arbitro: Federico La Penna (sez. Roma); Assistenti: Rossi e Moro; IV Uomo: Ghersini; VAR: Serra; AVAR: Di Vuolo