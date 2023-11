Attacco a De Laurentiis: “Presuntuoso, ha destabilizzato l’ambiente”

Duro attacco al presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis: “Ha destabilizzato l’ambiente”, l’accusa che arriva in diretta

Non un momento particolarmente felice per il Napoli che, attualmente, è fuori dalla zona Champions e lontano dal primo posto in classifica.

Rudi Garcia è finito sul banco degli imputati, ma non è il solo. Pietro Lo Monaco, intervenuto sul canale Twitch di TvPlay, ha espresso la propria opinione sulla situazione del Napoli, attaccando duramente Aurelio De Laurentiis. L’ex Ds ha affermato: “Micheli e Mantovani li conosco, lavorano bene, ma stravolgere tutto significa andare oltre. Presuntuoso è chi agisce pensando di sapere e non sa: lui (De Laurentiis, ndr) non sa. Quando parla di moduli, dice tutto e il contrario di tutto. Sembra che senza di lui, la barca non va avanti. Non si può parlare di casting con 40-50 allenatore: è arrivato uno che non ha niente a che fare con Spalletti e Sarri“.

L’analisi di Lo Monaco continua e punta sempre il dito contro il patron degli azzurri: “Il Napoli doveva solo mantenere in vita la fame dei giocatori. Per lui c’è sempre un colpevole. De Laurentiis ha destabilizzato l’ambiente e questo rappresenta un alibi per i calciatori”.

Napoli, Lo Monaco contro De Laurentiis: “Un uomo solo al comando”

Nel suo intervento, Pietro Lo Monaco continua a parlare della situazione del Napoli e del modo di gestire la società da parte di De Laurentiis.

“Lo scorso anno ha stravinto il campionato con un gioco di alto livello. Aveva un’autostrada per continuare a vincere ed invece vanno via tecnico, direttore sportivo, preparato e miglior difensore. C’è qualcosa che non va. Analizzando la storia, si capisce che è un uomo solo al comando, è tutto nelle sue mani. Tanto di cappello per la gestione economica, ma il calcio è un’altra cosa”.