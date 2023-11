Si ferma in allenamento: scatta l’allarme per Fiorentina-Juventus

Scatta l’allarme a pochi giorni da Fiorentina-Juventus, big match dell’undicesima giornata di Serie A: si ferma in allenamento

Sono sempre gli infortuni ad agitare i sonni degli allenamenti di Serie A e non solo. Negli ultimi anni si è assistito ad un aumento considerevole degli stop per problemi fisici e la conferma si è avuta anche quest’oggi.

L’avvicinamento a Fiorentina-Juventus, big match dell’undicesima giornata di Serie A, è iniziato non nel modo migliore per la formazione viola: Fabiano Parisi, infatti, si è fermato durante l’allenamento odierno per un problema alla caviglia.

L’esterno, arrivato quest’estate dall’Empoli, ha avuto una botta nel corso della seduta odierno ed è stato costretto ad interrompere l’allenamento. Il calciatore si è accomodato in panchina con la borsa del ghiaccio sul piede sinistro.

Fiorentina-Juventus, infortunio per Parisi: le condizioni

L’immagine del calciatore con la borsa del ghiaccio sulla caviglia ha ovviamente fatto partire l’allarme in casa Fiorentina in vista del match contro la Juventus, una sfida molto sentita dai tifosi viola.

In realtà le prime informazioni che arrivano sulle condizioni dell’ex Empoli sono positive: per Parisi dovrebbe trattarsi soltanto di una botta che non dovrebbe mettere in pericolo la sua presenza in campo contro i bianconeri.