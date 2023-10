Scoppia la maxi rissa, arriva la pesante stangata

Fuori programma durante il match di domenica pomeriggio con la rissa che vede coinvolti diversi protagonisti: cinque espulsi e pesante stangata

Weekend carico di tensione quello calcistico in Italia e non soltanto nella massima serie. In questi giorni è davvero successo di tutto, dalle polemiche post Juventus-Verona al ritorno di Lukaku a San Siro.

Non che sia andata meglio fuori dai nostri confini come dimostra ciò che è successo prima di Marsiglia-Lione con Grosso costretto a ricorrere alle cure dei medici dopo essere stato colpito in pieno volto dopo che il pullman che trasportava la squadra è stato vittima di una sassaiola da parte dei tifosi avversari.

Alla fine il match non si è disputato ed ora si attendono le decisione del giudice sportivo. Giudice sportivo che, tornando in Italia, avrà molto da fare visto quanto è successo su un campo di Serie D.

Chieri-Varese, maxi rissa e cinque espulsioni: squalifiche pesanti

Siamo a Chieri dove la formazione di casa ha affrontato e battuto il Città di Varese per 2-1. Il match, valido per la decima giornata del gruppo A, ha avuto un finale a dir poco concitato.

Con i padroni di casa in vantaggio di un gol e gli ospiti alla ricerca della rete del pareggio, in campo si è scatenata una maxi rissa che ha visto protagonisti diversi calciatori e non soltanto. Tutto avviene quando inizia il recupero del secondo tempo. Dopo uno scontro tra Palazzolo ed Egharevba, gli animi si accendono e nasce un parapiglia che l’arbitro fatica a contenere.

Volano schiaffi, pugni e calci, con il direttore di gara costretto ad estrarre il cartellino rosso per cinque volte. A farne le spese sono per il Chieri Gasparoni e Egharevba e per il Varese Palazzolo, Cottarelli e il preparatore dei portieri Paciarotti. Resta ora da vedere quel che ha scritto l’arbitro sul referto e quali saranno le decisioni del giudice sportivo. Per i calciatori coinvolti si preannuncia una vera e propria stangata con squalifiche anche pesanti.