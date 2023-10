La stagione di Leao con il Milan non decolla e occhio al futuro

Il futuro di Rafael Leao con la maglia del Milan non sembra più così certo, soprattutto in virtù delle ultime settimane del portoghese: andiamo ad analizzare la sua situazione nel dettaglio

Il Milan di Stefano Pioli, nella serata di ieri al Maradona, nonostante un doppio vantaggio firmato Olivier Giroud non è riuscito a tornare da Napoli con più di un punto, risultante di un deludente pareggio per i rossoneri.

Sì perché non sono bastati gli acuti del francese per strappare tre punti fondamentali ed uscire dalle sabbie mobili dell’assenza di vittorie dal rientro dalla sosta per le nazionali. In più ci sono i casi interni. Rafael Leao ad esempio, attaccante portoghese che ha da poco rinnovato il suo contratto con la maglia del Milan, ieri è stato sostituito e ha polemizzato, proprio al momento del cambio, con il suo allenatore Stefano Pioli. Il tecnico parmigiano sembra essere un po’ in difficoltà in questo momento anche nella gestione di Leao. Il portoghese infatti in questa stagione non sta decollando e la caratura delle sue prestazioni, soprattutto nei big match, è decisamente calata rispetto agli acuti della scorsa stagione. Basti pensare alla cavalcata in casa proprio del Napoli in occasione del quarto di finale di Champions League di ritorno. Le ultimissime notizie sul calciomercato del Milan di Pioli

Quale futuro per Leao al Milan: ecco la situazione

Il Milan ha un disperato bisogno di Rafael Leao. Le giocate dell’ex Lille sono fondamentali per i rossoneri, ma se la situazione dovesse seguire questo spartito le cose potrebbero radicalmente cambiare. Il Diavolo infatti, o il giocatore stesso, potrebbe decidere di separare le strade ricorrendo, alla giusta offerta, anche alla cessione di Leao.

Negli ultimi mesi si è parlato con una certa insistenza di un interesse del Manchester City per il giocatore portoghese, ma occhio anche a due altri club: lo United ed il PSG. Quest’ultimo, soprattutto se Mbappe dovesse scegliere il Real Madrid, potrebbe valutare anche il nome di Leao per tentare di avere un degno erede del calciatore francese.