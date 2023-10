Nuovo bomber per il Milan: così arriva il via libera

Il Milan deve risolvere il problema del gol e può arrivare il via libera per il bomber cercato dai rossoneri: i dettagli

Il mal di gol chiede una cura immediata e possibilmente drastica. Il Milan ha perso la strada per andare in rete, l’ha persa in Champions dove non ha ancora segnato un gol, ma anche in campionato la macchina si è inceppata.

Giroud non segna dal 1° settembre e dietro di lui non ci sono alternative all’orizzonte: non sembra esserlo Okafor che rende meglio quando non gioca da centrale, non lo è Jovic, poco impiegato, ma anche poco in grado di incidere. Ecco perché, al di là di come andranno le cose nelle prossime settimane, la priorità nei piani mercato dei rossoneri è quella di individuare un attaccante da poter inserire in rosa.

L’obiettivo in cima alla lista dei rossoneri è da tempo Jonathan David, attaccante canadese in forza al Lille. Un profilo che piace a diversi club e che richiede un investimento importante, più probabile in estate che a stagione in corso. A dare una speranza al Milan ci sono le notizie che arrivano dalla Francia, dove indicano il nome del sostituto già individuato dal club transalpino per rimpiazzare David.

Calciomercato Milan, Ekitike libera David

Stando a quanto riportato da ‘footmercato’, infatti, il Lille avrebbe individuato in Hugo Ekitike il nome giusto per prendere il posto del bomber canadese nel reparto avanzato della formazione di Fonseca.

Il 21enne non rientra nei piani di Luis Enrique, come dimostrano gli appena otto minuti giocati in stagione. Ecco allora che potrebbe essere ceduto al Lille che gli garantirebbe un maggior minutaggio e la possibilità di mettere in mostra le sue qualità. L’eventuale arrivo di Ekitike sarebbe il via libera alla cessione di Jonathan David con il Milan pronto ad approfittarne.

Come detto servirà però l’offerta giusta, con il Lille che parte da una valutazione di almeno cinquanta milioni di euro.