Lazio, capitolo rinnovi: la situazione di Zaccagni e Felipe Anderson

La Lazio sta trattando con vari giocatori per i rinnovi. Il primo nome della lista è Felipe Anderson, visto il contratto in scadenza a giugno

La priorità del presidente della Lazio Claudio Lotito è di chiudere il prima possibile i rinnovi per alcuni big. La prima situazione presa in considerazione è quella di Felipe Anderson, considerando il contratto in scadenza la prossima estate. Anche Zaccagni è una priorità assoluta, ma la trattativa è più complessa.

La stagione della Lazio sta proseguendo alternando alti e bassi che non danno stabilità all’ambiente. L’addio di Milinkovic-Savic l’estate scorsa ha pesato molto sul gioco di Maurizio Sarri.

L’obiettivo dei biancocelesti è quindi quello di non perdere altre pedine importanti del suo scacchiere, blindando i propri top con il rinnovo. Il primo giocatore con la quale Lotito sta trattando è Felipe Anderson, che da gennaio sarà libero di firmare con un’altra squadra.

La volontà del brasiliano è sempre stata quella di rimanere alla Lazio, dove è riuscito a trovare la propria dimensione.

Secondo quanto riporta il ‘Corriere dello Sport’, le due parti si sono avvicinate duranti gli ultimi incontri e manca sempre meno alla firma.

Attualmente il calciatore guadagna 2,2 milioni e la richiesta per il rinnovo sarebbe di 3,5 fino al 2026. Tra domanda e offerta, bonus compresi, ballano poche centinaia di migliaia di euro. Manca sempre meno, dunque, alla fumata bianca.

Lazio, si complica un rinnovo: in stallo la trattativa con Zaccagni

Arrivano anche brutte notizie sul fronte rinnovi. Mentre procede spedita la trattativa con Felipe Anderson, si complica quella con Mattia Zaccagni. L’attaccante italiano ha il contratto in scadenza nel 2025, quindi c’è ancora parecchio tempo, ma le due parti sono ancora molto lontane.

Mattia Zaccagni è un calciatore fondamentale nella rosa di Maurizio Sarri. Il suo contratto è in scadenza a giungo 2025, ma Claudio Lotito è già al lavoro per il rinnovo. La Lazio vorrebbe blindare al più presto il calciatore, per evitare incursioni delle rivali in estate. Al momento, però, secondo quanto riportato dal quotidiano romano, la trattativa è in fase di stallo, con le parti ancora molto distanti tra di loro.