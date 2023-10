Milan, riecco l’attaccante: Pioli lo ritrova in gruppo e festeggia | CM.IT

Il tecnico dei rossoneri riabbraccia il calciatore, che aveva saltato la sfida contro il Psg per un affaticamento

Arrivano buone notizie da Milanello. La squadra rossonera è tornata ad allenarsi in vista della trasferta di Napoli e Stefano Pioli ha riabbracciata il suo attaccante.

Dopo aver saltato la trasferta di Parigi, per un affaticamento, Noah Okafor ha lavorato con il resto del gruppo ed è pronto a rientrare tra i convocati per la sfida del Maradona, valevole per la decima giornata di Serie A. L’ex Salisburgo, autore di due gol in stagione, contro Cagliari e Lazio, sarà una pedina preziosa per far rifiatare il tridente offensivo, che ad oggi non ha cambi. Contro il Napoli in avanti, dal primo minuto, ci saranno ancora Christian Pulisic, Olivier Giroud e Rafael Leão, con lo svizzero pronto a subentrare.

Rischia, invece, di non esserci Luka Jovic, che oggi, come appreso da Calciomercato.it, ha lavorato a parte sul campo, al pari di Ruben Loftus-Cheek.

Milan, 200 presenze per Pioli – Furlani: “Il grande traguardo sarà a maggio”

Giornata speciale, quella di oggi, per Stefano Pioli, che ha raggiunto il traguardo delle duecento presenze in rossonero. Traguardo tagliato nel match contro il Psg.

Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada hanno, così, consegnato al mister una medaglia: “Le duecento presenze sono solo una piccola vittoria – ammette l’Amministratore Delegato del Milan -, il prossimo mini traguardo arriverà all’incirca a febbraio quando supererai le 220 panchine di Sacchi ma sopratutto il grande traguardo sarà a maggio quando speriamo tutti di festeggiare”.

Stefano Pioli, per le 200 panchine, ha voluto ringraziare il Milan: “Non avrei potuto raggiungere questo traguardo – afferma il mister -, senza il supporto del Club e senza le vostre qualità morali, professionali e tecniche”.