Sfida tra Cambiaso e Iling Jr alla Playstation: al via la eSerie A 23/24

Questo pomeriggio presso l’Allianz Stadium si è tenuto l’evento “Join the game”, il road show della eSerie A 2023-2024. Al via la quarta edizione della competizione, che la Juve ha vinto nella stagione precedente

Presenti all’evento il campione in carica della Juventus Danipitbull e il suo coach Dagnolf. Della rosa di Allegri, sono scesi “in campo” Samuel Iling Junior e Andrea Cambiaso.

L’evento dello Stadium, presso il club Gianni e Umberto Agnelli, era una delle tappe del Road Show: una serie di date che portano la eSerie A tra la gente, permettendo agli appassionati di conoscere più da vicino il campionato virtuale. Per la precisione, va detto che i primi due classificati alla eSerie A accedono diretta alle ‘EA FC World Championship’. Presente a Torino anche Luca Campolunghi famoso youtuber e influencer, che modera l’evento. In postazione di commento alle sfide di EA SPORTS FC 24 Marco Brandino, Dr Whi7tes e V3nom, un trio affiatato che rende il pomeriggio piacevole.

Si parte con la presentazione di Dagnolf e Danipitbull; scambio di battute tra il coach: “Dani è carico, è motivato” e il suo player: “Sentiamo la pressione, ma non vediamo l’ora di iniziare questo campionato”. Poi vengono invitati a una sfida 1vs1, ovviamente un classico Juve vs Juve tra i due membri della Juventus Dsyre (così son chiama la formazione bianconera della eSerie A).

La Juventus ospita l’evento di lancio della eSerieA. Dagnolf, campione in carica cita Allegri: “L’obiettivo è il quarto posto”

Molti match amichevoli nel corso del ‘pomeriggio. Prima la sfida tra i membri della formazione juventina, poi la partecipazione di Iling Junior e Cambiaso. Molto bravi e divertiti dal cimentarsi in console.

Nel corso del match amichevole tra i due gamer, arrivano al Club Gianni e Umberto Agnelli dell’Allianz Stadium i due giocatori della Juventus, Iling Jr e Cambiaso. Il primo match finisce 5-0 per il player contro il proprio coach. Poi è ora del due contro due, con Danipitbull in coppia con Cambiaso e Dagnolf con Iling Jr. Il player batte ancora il coach, per 5-2. Molta intesa tra il gamer e il terzino della Juventus. E’ poi tempo di una sfida in famiglia tra i due calciatori, che vince stavolta Iling Jr, prendendosi la rivincita per 3-1.

Prendono parte all’evento ‘Join the game’ anche altri due pro-player, Virgil della Fiorentina e Kekkova del Cagliari, che si cimentano contro la coppia bianconera Danipitbull e Dagnolf. Ai rigori passano gli ospiti, dopo il 2-2 nei 120′.

A fine evento, parlano in mixed zone coach Dagnolf e Danipitbull: “Come dice Allegri, l’obiettivo è il quarto” … che potrebbe aprire le porte dell’Europa. Spiega ancora il player campione in carica: “Dalla Juve ho imparato la voglia di non mollare mai e di lottare sempre per gli obiettivi”. Aggiunge il coach: “Cambiaso e Iling Jr ci sanno fare, sono bravi sia col joystick, sia fuori dal campo”. Il trofeo vinto lo scorso anno è esposto al J Museum, con tutti quelli della società: “Mi sono venuti i brividi – spiega Dagnolf – spero sia il primo di una lunga serie”.