Lo scontro decisivo: chi è più forte? Tutte le big d’Europa li guardano

La Serie A sta per tornare e ci offre un testa a testa, tra due giocatori, che può andare ad infiammare il mercato in Europa

Terminata la sosta per le nazionali torna la Serie A con diverse partite particolarmente interessanti; se Milan Juventus sarà uno snodo cruciale in chiave scudetto non possiamo non andare a parlare del match, in programma domenica alle 18.00, tra Atalanta e Genoa. Sfida fondamentale per entrambe le formazioni; i bergamaschi vogliono ritrovare la vittoria dopo un punto nelle ultime due partite mentre i ragazzi di Gilardino cercano il riscatto dopo la sconfitta interna con il Milan che ha lasciato non poche polemiche per il gol realizzato da Pulisic.

Atalanta Genoa sarà una partita particolare sotto tanti aspetti; uno di questi riguarda il mercato dal momento che si affronteranno due giocatori di grande qualità e con la possibilità di mettersi in mostra di fronte alle grandi d‘Europa. Iniziamo da De Ketelaere protagonista sfortunato del match contro la Lazio per l’autogol realizzato dopo cinque minuti.

Dopo l’esperienza non proprio brillantissima con la maglia del Milan, il talento belga si è trasferito in prestito all’Atalanta con l’obiettivo di riscattarsi e mostrare le proprie qualità. Un gol (contro il Sassuolo), due assist e una serie di prestazioni assolutamente positive in campionato a cui bisogna aggiungere la rete in Europa League; la sua connessione con Lookman sta regalando grandi soddisfazioni ai tifosi dell’Atalanta.

La stagione è ancora molto lunga e gli impegni che attendono i bergamaschi sono molti; De Ketelaere, però, sta dimostrando di poter essere un fattore all’interno della rosa di Gasperini. Continuando così il riscatto da parte dell’Atalanta non sembra impossibile ma attenzione anche alle big d’Europa.

Gudmundsson, inizio perfetto: occhio al mercato

Da una parte De Ketelaere, dall’altra Gudmundsson; il classe 1997 è uno dei giocatori più importanti nella rosa del Genoa e le sue qualità possono risultare determinanti per permettere alla squadra di raggiungere l’obiettivo prefissato, la salvezza. Tre i gol realizzati fino a questo momento ma soprattutto una serie di prestazioni di altissimo livello; Gudmundsson, ogni volta che scende in campo, può mettere in difficoltà l’avversario e questo grazie ad una tecnica sopraffina e alla capacità che ha di muoversi tra le linee.

Le prestazioni dell’islandese non sono passate inosservate e la sensazione è che nella prossima sessione estiva di mercato (più difficile a gennaio considerando la voglia del Genoa di non cedere nessuno) possa esserci una vera e propria asta per il giocatore. Gudmundsson, infatti, piace in Italia ma anche in Premier League e sappiamo benissimo il fascino dei club inglesi e una disponibilità economica superiore a quella delle squadre italiane.

Difficile dire chi sia più forte tra i due; entrambi giocano alle spalle della punta e possono andare a creare non pochi problemi alle difese avversarie. La prossima giornata di Serie A li mette uno contro l’altro con De Ketelaere e Gudmundsson a voler trascinare i propri compagni; un match importante per Atalante e Genoa con, sullo sfondo, un mercato che (la prossima estate) potrebbe portare via due gioielli del massimo campionato italiano. Al momento, in ogni caso, siamo solo sul piano delle ipotesi.