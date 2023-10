Vincent Candela che fine ha fatto? Dopo il ritiro inizia una nuova vita

Terzino sinistro che ha regalato una grande soddisfazione ai tifosi della Roma; ecco cosa fa Vincent Candela dopo la carriera calcistica

La Roma è una delle squadre più importanti del massimo campionato italiano e, negli ultimi anni, si è levata anche soddisfazioni a livello internazionale. I giallorossi, infatti, hanno giocato una semifinale di Champions, vinto la Conference League e fatto una finale di Europa League nella scorsa stagione. Squadra che a livello di campionati non ha vinto molto; l’ultimo successo risale alla stagione 2000/2001 quando la Roma ha regalato una grande soddisfazione ai propri tifosi.

In quella stagione la Roma vinse lo scudetto superando anche diversi momenti difficili come il match all’Olimpico contro il Milan (finito uno a uno) e la rimonta in casa della Juventus. Diversi i protagonisti di quel campionato e, da questo punto di vista, è impossibile non citare Totti o Batistuta ma bisogna andare anche a menzionare Vincent Candela.

Terzino sinistro che, nella stagione dello scudetto, è stato uno dei migliori giocatori migliori della Roma; abile sia in fase difensiva ma anche in quella offensiva accompagnando costantemente l’azione della propria squadra. Candela poteva decidere o di arrivare sul fondo e servire i propri compagni con palloni molto precisi o venire dentro al campo per accentrarsi e andare alla conclusione; la sua connessione, in particolare con Francesco Totti, era molto importante e ha regalato non poche soddisfazioni ai tifosi giallorossi. Da un punto di vista prettamente numerico, il giocatore nell’anno dello scudetto, ha avuto un ruolo molto importante. Il terzino francese, infatti, ha messo a segno tre gol e ben cinque assist; rendimento risultato decisivo alla fine della vittoria del campionato.

La vita di Candela dopo la fine della carriera calcistica: ecco cosa ha fatto

Candela ha avuto diverse esperienze all’interno della propria carriera anche se è abbastanza chiaro come la sua avventura nella capitale, con la maglia giallorossa, sia stata la più importante anche a livello di palmares. Abbiamo detto della sua importanza nella Roma ma dobbiamo andare a parlare anche di ciò che ha deciso di fare una volta appesi gli scarpini al chiodo.

L’ex terzino francese è stato un grande interprete di questo sport e si è tolto diverse soddisfazioni sia a livello di club sia con la maglia della nazionale. Una volta finita la carriera da calciatore e appesi gli scarpini al chiodo, Candela organizza eventi e a quanto pare, sempre nella capitale, gestisce un ristorante di specialità tipiche.

Per quanto riguarda lo sport, l’ex campione d’Italia della Roma si è dedicato al padel (sempre più praticato da gente di ogni età), aprendo il centro Fight Club Padel. Il suo legame con lo sport, dunque, è rimasto intatto anche se dal calcio è passato al Padel; in ogni caso parliamo di un giocatore capace di lasciare un ricordo indelebile nel cuore dei tifosi giallorossi. A Roma è praticamente impossibile che la gente possa dimenticarsi di Vincent Candela, il terzino sinistro titolare della stagione dello scudetto.