Incidente domestico per Tevez: sutura profonda, condizioni stabili

Attimi di paura in casa Tevez: le condizioni dell’Apache sono stabili, ma l’argentino era rimasto coinvolto in un incidente domestico

Spavento per Carlos Tevez. Il tecnico dell’Independente, poche ore prima del fischio d’inizio della gara contro il Barracas Central, è stato. coinvolto in un incidente domestico, per fortuna senza gravi conseguenze.

Secondo quanto riferito da lagaceta.com, infatti, l’Apache sarebbe svenuto a casa sua, battendo rovinosamente la testa e procurandosi un taglio profondo. Immediatamente è stata applicata una sutura interna ed esterna sull’arcata sopracciliare sinistra. Le condizioni sono assolutamente stabili. Nessuna preoccupazione in tal senso. All’ex attaccante argentino è stato prescritto riposo assoluto, motivo per il quale sarebbe in dubbio la sua presenza in panchina nel corso della sfida contro il Barracas Central.

Ad ogni modo è stata una giornata piuttosto agitata in casa Independiente. Il centrocampista Pozzo, infatti, stando sempre alla medesima fonte, sarebbe stato coinvolto in un incidente stradale a Quilmes, mentre era in procinto di dirigersi allo stadio. Fortunatamente anche le sue condizioni non destano preoccupazioni. Il colpo sarebbe stato piuttosto violento ma sono state escluse complicazioni di qualsiasi genere.