Nikola Vlasic, i numeri e le statistiche del trequartista del Torino

Il talento croato Vlasic integra l’attacco del Torino e vuole ripetere quanto di buono fatto lo scorso anno. Ci riuscirà?

Classe 1997, originario di Spalato, Nikola Vlasic è un calciatore croato, centrocampista offensivo o attaccante del Torino e della nazionale della Croazia. Calciatore tecnico, com’è tipico della scuola del suo paese, Vlasic è alla seconda stagione al Torino, dopo essere arrivato in Italia a seguito dell’esperienza all’estero nelle fila del West Ham United.

Le statistiche Fantacalcio di Nikola Vlasic sono state decisamente interessanti nella sua prima stagione con i granata, dato che ha ottenuto una Fantamedia finale pari a 6,82 con 34 partite a voto, 5 gol e 6 assist (e una sola ammonizione). Non un giocatore di primissima fascia ma per chi gioca alla celebre simulazione calcistica tra amici, si tratta di un elemento degno di considerazione.

In questo inizio di campionato, il Torino non sta brillando – essendo fermo finora al quattordicesimo posto della classifica di A – in attesa di tornare in campo dopo la pause per gli impegni della nazionale. Finora l’apporto di Nikola Vlasic alla squadra è stato discreto, buono o inferiore alla sufficienza? Quali i suoi voti al Fantacalcio? Sarà schierato titolare nella prossima gara in cui il Torino affronterà l’Inter? A queste domande la nostra scheda risponderà, spiegando se il giocatore può ritenersi affidabile ed un buon investimento al Fantacalcio. I dettagli.

Come ha giocato Vlasic nell’ultima gara contro la Juve

Sette su otto le gare a cui finora Vlasic ha partecipato in questo inizio di campionato di A, e quasi sempre partendo titolare. Nell’ultima partita disputata, lo sfortunato derby finito due a zero per la Juventus, Nikola Vlasic non è riuscito ad incidere, rimanendo spesso in ombra e lontano da azioni interessanti. Nel complesso pochi spunti ed un’intesa con Zapata che deve ancora arrivare. Per lui il Fantavoto non è stato sufficiente: un 5,5 che rispecchia di fatto la sua prestazione in campo.

E’ vero però che non pochi giocatori granata hanno reso ben al di sotto delle loro potenzialità, dimostrando di aver forse un po’ patito la tensione di un derby contro i bianconeri. Tra questi sicuramente Seck, Zapata e Lazaro. In corso di gara è entrato Sanabria ma la situazione non è cambiata. Vlasic di per sé avrebbe la tecnica per impensierire la retroguardia juventina, ma lampi di fantasia non se ne sono visti.

Vlasic, i voti al Fantacalcio

In questo inizio campionato, il croato ben rappresenta lo stato di forma complessivo della squadra, che al momento non vince da quattro gare e il cui apporto degli attaccanti sta nel complesso, mancando.

Da Nikola Vlasic l’allenatore dei granata si aspetta sicuramente di più, ma ne riconosce le capacità avendolo schierato quasi in tutte le gare. Tuttavia finora i voti del Fantacalcio hanno oscillato tra il 5 e il 6, con un solo 6,5 nella terza giornata di campionato contro il Genoa. Per il resto poco altro da ricordare: Vlasic è ancora a secco di assist e gol, in attesa di maggior brillantezza e un miglior stato di forma.

Vlasic come ha commentato su Instagram

L’attaccante / trequartista in forza al Torino, come molti suoi colleghi in squadra e altrove, ha un profilo Instagram dove commenta le partite della propria squadra o manifesta il proprio attuale stato d’animo.

Ebbene, il calciatore croato non ama particolarmente pubblicare post su Instagram o almeno non lo fa in questo periodo, in cui il Torino non sta vivendo particolare gloria o risultati significativi sul campo.

Il suo ultimo aggiornamento dei post risale infatti allo scorso 8 agosto, in cui Vlasic appare in una foto con la maglia granata e la frase ‘Niky is back’. In attesa di tempi migliori, Vlasic tiene per ora un profilo basso, ma siamo certi che in caso di positive prestazioni sue e della squadra, non mancherà di pubblicare qualche foto per festeggiare con i fan.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Torino Football Club (@torinofc1906)

Vlasic nella probabile formazione della partita Torino – Inter

Nella nona giornata ed in casa, i granata affronteranno i nerazzurri lanciati in questo campionato e assai temibili grazie ad un Lautaro Martinez in grande forma, ma anche ad un centrocampo di qualità e quantità. Le soluzioni a mister Simone Inzaghi di certo non mancano.

Per quanto riguarda i granata con tutta probabilità – e salvo imprevisti o infortuni dell’ultimo momento – il tecnico Juric schiererà un 3-4-1-2 con questi uomini a formarlo: Vanja Milinkovic Savic; Schuurs, Buongiorno/Tameze, Rodriguez; Bellanova, Ricci/Tameze, Ilic, Lazaro; Vlasic, Radonjic; Zapata.

Come si può notare, Vlasic è dunque confermato nonostante finora non sia stato particolarmente convincente. Piuttosto a prendere parte ad alcuni ballottaggi nella formazione del Torino sono altri giocatori.

Dal croato ci si aspetta però qualche spunto vincente, un gol o un assist, anche perché – con soli sei gol realizzati finora – il Torino è tra le formazioni con il minor numero di gol fatti in otto giornate di A.

Vlasic nella stagione 2023/2024: le statistiche aggiornate

La Fantamedia pari a 6,82, relativa allo scorso anno, ne evidenzia le indubbie qualità di calciatore, ma è vero che Nikola Vlasic in questo inizio di campionato sta facendo fatica a trovare la via della rete o del passaggio vincente.

Le statistiche aggiornate non possono che sintetizzare la sua condizione al momento non al top:

Partite a voto: sette;

Gol: zero;

Assist: zero;

Ammonizioni: zero;

Espulsioni: zero;

Fantamedia: 5,71.

Vlasic è un calciatore affidabile al Fantacalcio?

Croato, tecnico e abile a spostarsi su più ruoli nella trequarti, adatto ad agire sia a lato che al centro a supporto delle punte, Nikola Vlasic avrebbe tutti i numeri per ben figurare anche quest’anno, dopo la scorsa stagione in cui ben si è comportato.

Destro di piede ma in grado di usare anche il sinistro, l’atleta sa smarcarsi e muoversi con agilità nello stretto. Molto mobile e vivace, sa anche offrire cross invitanti per i compagni di squadra, come pure andare al tiro da lontano o da distanza ravvicinata.

Sulla carta Vlasic è affidabile al Fantacalcio, non una primissima scelta ma una carta solida e un piccolo jolly – a patto che il Torino e lui stesso ritrovino la verve e l’entusiasmo delle vittorie. Il croato resta così un valido acquisto in rosa, probabilmente un primo slot basso, titolare e utilizzabile anche in veste di rigorista.

Le occasioni per emergere e farsi trovare pronto a Vlasic sicuramente non mancheranno, starà a lui sfruttarle nel corso delle giornate del campionato 2023/2024, portando punti anche a chi gioca alla celebre simulazione calcistica.