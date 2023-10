Ko in Nazionale: a rischio per il match decisivo in Serie A

Stop in Nazionale per il giocatore; l’infortunio preoccupa il proprio club anche perché, al rientro dalla pausa, ci sarà lo scontro diretto

La Serie A è ferma per far spazio alle nazionali e alle gare di qualificazione ai prossimi Europei; l’Italia sarà impegnata nella decisiva sfida contro Malta che i ragazzi di Spalletti non possono sbagliare. Non solo gli azzurri in campo in questi giorni; abbiamo assistito ai successi di Francia, Portogallo e Belgio ma soprattutto ad una Grecia che continua a sognare. La vittoria, per due a zero in casa dell’Irlanda, porta la nazionale a dodici punti e un vantaggio di tre lunghezze sull’Olanda prossima avversaria.

Proprio dal ritiro della nazionale greca non arrivano buone notizie per la Serie A, in particolare per il Cagliari; si è fermato Hatzidiakos che non ha potuto prendere parte al match della propria nazionale a causa di un fastidio alla coscia. Il difensore, arrivato alla corte di Ranieri negli ultimi giorni di mercato, non è stato chiamato dal proprio allenatore per l’impegno in casa dell’Irlanda.

Una situazione da monitorare; la Grecia affronterà la delicata e decisiva sfida con l’Olanda nella serata di lunedì prossimo. Appuntamento fondamentale con Hatzidiakos che vuole esserci per aiutare i proprio compagni ad una grande impresa. L’evoluzione della vicenda interessa da vicino anche il Cagliari visto la sfida che attende i ragazzi di Ranieri alla ripresa del campionato.

Cagliari, Hatzidiakos infortunato: Salernitana a rischio?

Il campionato del Cagliari, club neopromosso che ha ottenuto la promozione all’ultimo secondo della finale playoff di ritorno contro il Bari, non è iniziato nel migliore dei modi. I ragazzi di Ranieri, nell’ultimo turno, sono stati sconfitti in casa dalla Roma per quattro a uno; in generale, i numeri di questo avvio sono complessi con zero vittorie, due pareggi, sei sconfitte e sedici gol subiti a fronte dei soli tre segnati.

Serve un netto cambio di passo e il calendario, da questo punto di vista, porta un match da non sbagliare assolutamente; il Cagliari, alla ripresa del campionato, sfiderà in trasferta la Salernitana. Un vero e proprio scontro diretto considerando le condizioni non semplici di Candreva e compagni che hanno un solo punto di vantaggio rispetto ai ragazzi di Ranieri.

Partita dunque fondamentale con il tecnico che ha bisogno di tutti per conquistare i tre punti; ecco perché si monitora, con particolare attenzione, la situazione legata ad Hatzidiakos. Il difensore ha saltato la sfida della sua Grecia contro l’Irlanda ma Ranieri spera di averlo a disposizione per lo scontro diretto con la Salernitana in programma il prossimo ventidue ottobre.