Ciurria, l’esterno del Monza è fondamentale per Palladino

Ciurria è un giocatore del Monza; andiamo a vedere le statistiche su rendimento, gol e media voto dell’esterno

Il Monza, dopo la passata stagione, ha voglia di ripetersi e vivere un altro campionato da assoluta protagonista; la squadra, da quando è arrivato Palladino, ha una precisa idea di gioco e l’obiettivo (indipendentemente dall’avversario) è quello di fare la partita. Una caratteristica che abbiamo visto anche nelle due sconfitte stagionali; il coraggio di Colpani e compagni è elemento fondamentale per raggiungere obiettivi importanti.

Parlare di Europa è, probabilmente, prematuro ma il Monza sta dimostrando di avere la stessa identità della scorsa stagione e di essere in grado di poter lottare per un posto importante in classifica fino alla fine. Palladino può contare su una rosa di qualità e su un giocatore come Ciurria.

Come ha giocato Ciurria nell’ultima partita: Monza Salernitana

L’ultima sfida, prima della sosta per le nazionali, ha visto il Monza affrontare in casa la Salernitana. Match che poteva portare non poche difficoltà considerando la situazione, non semplice, di Candreva e compagni; l’approccio dei ragazzi di Palladino, invece, è stato praticamente perfetto e questo ha aiutato la squadra ad indirizzare la gara già nella prima frazione di gioco.

I secondi quarantacinque minuti hanno visto salire in cattedra Di Gregorio con una serie di interventi decisivi ma, nel complesso, la vittoria del Monza è stata meritata. Uno dei protagonisti della partita è stato Ciurria; l’esterno ha fornito la solita prestazione di livello fornendo un contributo importante all’interno dei novanta minuti di gioco.

Fantacalcio: i voti di Ciurria

Un giocatore determinante per il Monza ma anche fondamentale a livello fantacalcistico; chi ha deciso di puntare su Ciurria, infatti, può contare su un calciatore in grado di portare una serie di bonus tra gol e assist che possono risultare importanti nell’arco della stagione. Alla prima partita di campionato, a San Siro contro l’Inter, ha ricevuto come voto un cinque e mezzo.

La prima partita casalinga, contro l’Empoli, ha fornito il suo primo assist stagionale e questo gli ha permesso di ottenere un sette e mezzo in pagella. Cinque e mezzo, invece, in casa dell’Atalanta dove tutto il Monza ha vissuto una serata per nulla semplice; stesso voto sia con il Lecce sia all’Olimpico con la Lazio ma, nel primo caso, non possiamo non sottolineare l’ammonizione che ha abbassato, di mezzo punto, il voto.

Altro cartellino giallo ricevuto contro il Bologna che gli ha portato, a livello di voto, un cinque; musica completamente diversa in casa del Sassuolo dove ha ottenuto la sufficienza piena. Arriviamo all’ultima partita disputata da Ciurria, in casa contro la Salernitana, dove l’esterno si è guadagnato un sei e mezzo.

Ciurria come ha commentato su Instagram

L’esterno del Monza, come molti suoi colleghi, ha un profilo Instagram dove è solito commentare il risultato della sua squadra; così non è stato, invece, al termine della partita contro la Salernitana vinta per tre a zero. L’ultimo posto di Ciurria risale al successi in casa del Sassuolo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Patrick Ciurria (@patrickciurria13)

Ciurria nella probabile formazione di Roma Monza

La prossima giornata di Serie A, dopo il rientro dalla sosta per le nazionali, vedrà il Monza fare visita all’Olimpico per sfidare la Roma. Dopo il pareggio con la Lazio, i ragazzi di Palladino cercheranno un altro risultato positivo nella capitale; conquistare dei punti aumenterebbe l’autostima di una squadra che vuole essere grande protagonista all’interno della stagione.

I giallorossi non hanno iniziato la stagione nel migliore dei modi; il Monza avrà sicuramente le occasioni per far male agli uomini di Mourinho e tra i giocatori in grado di risultare decisivi troviamo sicuramente Ciurria. Andiamo a vedere la probabile formazione del Monza con la presenza, dal primo minuto, dell’esterno. Di Gregorio; Caldirola, Mari, D’Ambrosio; Kyriakopoulos, Pessina, Gagliardini, Ciurria; Colpani; Colombo, Vignato.

Ciurria nella stagione 2023/2024: le statistiche aggiornate

Come abbiamo detto, il Monza ha un giocatore fondamentale per il proprio sistema di gioco e stiamo parlando di Ciurria; l’esterno offensivo può essere determinante anche a livello fantacalcistico con una serie di bonus tra gol e assist. Andiamo a vedere le statistiche aggiornate, fino a questo momento, dell’esterno di Palladino.

Gol: zero

Assist: uno

Ammonizioni: due

Espulsioni: nessuna

Fanta media: 5.87

Ciurria e l’importanza degli esterni nel sistema di gioco di Palladino

Il Monza scende in campo con un 3-4-2-1 o 3-4-1-2 a seconda del momento della partita o anche dell’avversario che si ha di fronte; in un sistema di gioco del genere sono fondamentali gli esterni che devono svolgere entrambe le fasi, quella offensiva e quella difensiva.

Ciurria, infatti, può sia aiutare il reparto arretrato quando la squadra deve difendere ma sa anche accompagnare, con costanza, l’azione della propria squadra. Una volta arrivato sul fondo può decidere di crossare o di venire in mezzo al campo per duettare con la punta ed inserirsi all’interno dell’area di rigore avversaria. Il suo contributo, nella stagione del Monza, è dunque fondamentale.