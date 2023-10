Milan, serve una clausola per Maignan: il Psg osserva

Il Milan ha avviato le trattative per il rinnovo dei suoi top player, tra i quali rientra Mike Maignan

Fretta non ci sarebbe. Il portierone francese, arrivato nell’estate del 2021 dal Lille per 15 milioni e divenuto tra gli uomini più importanti dell’attuale rosa rossonera, ha il contratto in scadenza nel 2026.

Stando alle ultime indiscrezioni, i rossoneri hanno avviato le trattative per il prolungamento di contratto. Forse scottati dalla situazione Donnarumma, i dirigenti di Via Aldo Rossi preferiscono muoversi con largo anticipo, evitando una situazione spinosa come quella che si è verificata con il portiere titolare della nazionale italiana. Il numero uno francese, decisivo nella vittoria dello scudetto di due anni fa, guadagna 3,2 milioni anno. Una cifra che, con il probabile nuovo contratto, verrebbe adeguata e diventerebbe tale da renderlo tra i più pagati della formazione di Stefano Pioli. Nel mentre gli occhi delle big europee, Paris Saint-Germain in primis, sono puntati sugli ultimi sviluppi della situazione, con il Milan che potrebbe inserire un’importante clausola rescissoria nel nuovo accordo con Mike Maignan.

L’importanza di Maignan nel Milan

Arrivato dal Lille per 13 milioni+2 di bonus nell’estate del 2021, il portierone francese è diventato subito un beniamino dei tifosi grazie a interventi miracolosi e passaggi con tecnica da centrocampista.

Nella stagione dello scudetto, 2021/2022, il numero 1 dei rossoneri è stato determinante. Tra parate decisive e assist per i propri compagni (memorabile un lancio per Leao in un Milan-Samp vinto dai rossoneri) si è preso la scena, risultando uno degli uomini chiave nel ritorno alla vittoria del campionato dopo 11 anni. Dopo la scorsa stagione in cui ha purtroppo saltato gran parte dell’anno per infortunio, in questa il francese vuole tornare ad essere decisivo, guidando la squadra di Stefano Pioli verso altri successi.