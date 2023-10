Ultimatum sul rinnovo: torna Zidane in panchina

Zinedine Zidane pronto a tornare in panchina: i tifosi della Juventus sognano un suo ritorno, ma l’ex fantasista potrebbe accettare nuovamente la corte del Real Madrid

Il Real Madrid viaggia a vele spiegate in questa prima patte di stagione. Primo posto in campionato dopo il sorpasso a Barcellona e Atletico, mentre in Champions League i ‘Blancos’ hanno fatto bottino pieno con Union Berlino e Napoli.

A parte qualche critica dopo il derby perso contro l’undici di Simeone, Carlo Ancelotti rimane un tassello fondamentale per la corazzata spagnola e il rapporto con Florentino Perez è sempre solidissimo. Nonostante i frequenti rumors su un addio a fine stagione e un pre contratto già firmato con il Brasile. Ipotesi che affascina l’allenatore di Reggiolo, ma che non sarebbe la priorità di Ancelotti per il futuro. Il pluridecorato mister italiano – stando a quando riporta il ‘Chiringuito’ – darebbe sempre la priorità alla permanenza e al rinnovo con il Real Madrid. Al momento ‘Carletto’ è in scadenza il prossimo 30 giugno e adesso attende una mossa da parte della dirigenza merengue.

Calciomercato Juventus, niente Zidane: ci ripensa il Real Madrid se Ancelotti non rinnova

Ancelotti avrebbe fissato una deadline per decidere il suo futuro: il tecnico italiano aspetterà entro dicembre un’eventuale offerta di Florentino Perez per il prolungamento.

Al momento Ancelotti non avrebbe firmato nulla, né approfondito i discorsi con la federazione brasiliana per allenare la Seleçao. Priorità al Real Madrid, in attesa della decisione dei vertici madrileni che avrebbero sondato tra gli altri anche Xabi Alonso, attuale allenatore del Bayer Leverkusen, per la la panchina del Santiago Bernabeu. Florentino Perez non ha ancora preso una decisione definitiva e all’orizzonte spunta nuovamente il nome di Zinedine Zidane, martedì presente a Torino per la festa dei 100 anni degli Agnelli alla guida della Juventus. Il francese – sogno proibito dei tifosi bianconeri – ha scartato un ritorno in pista nel corso della stagione, rimandando tutto alla prossima estate. Per ‘Zizou’ sarebbe la terza parentesi alla guida dei ‘Blancos’. Intanto Ancelotti aspetta: senza rinnovo con il Real, ‘Carletto’ è pronto a volare in Brasile.