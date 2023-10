Tensione fuori allo stadio: invitato alle dimissioni

Momento di grande cambiamento in quel di Bari dopo l’addio a Mignani e l’arrivo di Marino. Intanto non manca un momento di tensione con Polito protagonista

La sosta per gli impegni delle nazionali ha sospeso i maggiori campionati in giro per l’Italia e per il mondo. Anche la Serie B va in standby in attesa della ripresa prevista per venerdì 20 ottobre. Tanta curiosità intorno al nuovo Bari di Pasquale Marino, che di recente ha rilevato il posto che era di Mignani.

Momento di grande rivoluzione nel capoluogo pugliese, con la famiglia De Laurentiis che ha optato per l’esonero del precedente tecnico per affidarsi a Marino, di ritorno su una panchina dopo quasi due anni dall’ultima avventura. Un cambio di rotta importante per provare a dare una sterzata immediata ad una squadra che ha raccolto solamente 10 punti in nove giornate, e con una classifica quindi ben lontana da quelle che erano le alte ambizioni della vigilia.

Il Bari aveva infatti sfiorato la Serie A lo scorso anno, ed ora si ritrova distante dalle posizioni di testa. Una sola vittoria finora e il compito per Marino di tornare subito a vincere.

Bari, lite tra un tifoso e Polito: la situazione

Intanto il San Nicola di Bari sarà teatro della gara tra Italia e Malta prima di tornare a disposizione del club pugliese, che di recente ha vissuto altri attimi di tensione.

La stessa zona dell’impianto è stata di recente teatro di uno scontro verbale che ha visto protagonista anche il direttore sportivo Ciro Polito. Secondo quanto riferito da ‘Passione Bari Radio Selene’ il ds biancorosso sarebbe stato avvicinato da un tifoso con annesso scambio di opinioni piuttosto acceso in merito alle tematiche relative alla crisi della squadra.

Lo stesso tifoso avrebbe invitato Polito alle dimissioni con annessa risposta: “Io ci metto l’anima, non dormo la notte, qui ci metto la faccia tutti i giorni. Siete irriconoscenti in tutto”. Necessario poi l’intervento della Digos per placare gli animi e chiudere tranquillamente la questione.