Atalanta, problemi per Gasperini: si ferma Koopmeiners

L’Atalanta perde uno dei suoi top player che lascia per infortunio il ritiro della nazionale

Tegola per Giampiero Gasperini. Dopo gli infortuni di Scamacca ed El Bilal Tourè, che avevano ridotto al minimo le scelte offensive della sua squadra, arriva un altro doloroso stop.

Teun Koopmeiners si è infortunato. Il centrocampista olandese, arrivato ieri al raduno della sua nazionale, è tornato in Italia dopo aver accusato un problema fisico. Dopo essersi sottoposto agli esami strumentali è arrivato il verdetto: lesione di primo grado del bicipite femorale destro. Una tegola per Gasperini, che perde una delle punte di diamante della sua formazione. Il centrocampista starà fuori per due settimane, rimanendo probabilmente tra gli assenti per la sfida contro il Genoa al rientro dalla sosta.

L’avvio di stagione di Koopmeiners

Il centrocampista olandese, uno degli uomini più importanti all’interno del folto centrocampo della Dea, aveva cominciato in modo positivo la stagione trovando la via del gol.

Il 7 dell’Atalanta, che ha fatto un assist anche nell’ultima partita persa contro la Lazio, è tra i più utilizzati di Gasperini, che ruota molto i suoi calciatori in virtù dei tanti impegni ravvicinati. Già due gol in questo avvio di campionato per il centrocampista ex Az Alkmaar, che calcia con regolarità nello specchio della porta grazie a un sinistro da fuoriclasse. Ora lo stop in nazionale, che priverà l’Atalanta e Gasperini di un pupillo dei tifosi bergamaschi.