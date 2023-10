Via libera del top club: la Juventus può trattare con il calciatore

Arrivano conferme in merito all’interessamento da parte dei bianconeri per il calciatore spagnolo. I blancos pronti a cederlo a gennaio

Un inizio di stagione non certo esaltante per il calciatore, che al Real Madrid non è più un titolare, e che a gennaio potrebbe cambiare maglia, sbarcando in Serie A.

Stiamo parlando di Lucas Vazquez, che nelle prime undici partite, tra Liga e Champions League, ha giocato dal primo minuto solo in tre circostanze. In Spagna sono così convinti, che questi potrebbero essere davvero gli ultimi mesi nella Capitale per il calciatore, che lo scorso 1 luglio ha compiuto 32 anni. Il suo contratto scade il prossimo 30 giugno e un addio può materializzarsi già durante il prossimo calciomercato invernale. A tal proposito il Real Madrid avrebbe dato il via libera alla Juventus a trattare con il calciatore.

Calciomercato Juventus, si tratta per Lucas Vazquez

Il Real Madrid, d’altronde, non si opporrebbe ad una sua partenza e come sottolinea ‘ElNacional.cat’, sarebbe pronto a cederlo per 8 milioni di euro.

Una cifra importante per un calciatore, con un accordo in scadenza fra qualche mese e che ha superato i 30 anni. Il portale sottolinea, inoltre, come la Juve rappresenti una destinazione prioritaria, ma al momento non c’è accordo tra le parti. Il Real Madrid sembrerebbe comunque disposo a trattare la cessione di Vazquez, per accontentare il calciatore alla ricerca del suo ultimo contratto importante della sua carriera. I bianconeri, che attualmente sono in pole position per acquistare l’esperto calciatore di Carlo Ancelotti, potrebbero, però, far presto i conti con una concorrenza importante, proveniente soprattutto dalla Premier League. Per la Juventus, Vazquez rappresenterebbe un rinforzo d’esperienza e carisma, utile per una squadra, che ha perso diversi punti di riferimento nelle ultime sessioni di calciomercato.