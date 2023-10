Ritorno per Cristiano Ronaldo: ha detto no ai bianconeri

Cristiano Ronaldo ha la possibilità di fare ritorno nel calcio che conta: il no di CR7 alla proposta bianconera

Per la serie ‘a volte ritornano’. O forse no. Cristiano Ronaldo e la Champions League, un capitolo non ancora chiuso definitivamente. La scorsa stagione l’attaccante portoghese ha allungo atteso la proposta convincente di un club che prendesse parte alla coppa dalle grandi orecchie.

Attesa vana, perché nessuna società tra le trentadue partecipanti alla principale competizione europea si è fatta avanti in maniera concreta. Ecco la scelta di volare in Arabia Saudita per raccogliere tanti soldi in quello che potrebbe essere l’ultimo contratto della sua carriera e fare da apripista ad un calcio che nei prossimi anni potrebbe evolversi in maniera fino a qualche mese fa inimmaginabile.

Ma per Ronaldo le porte dell’Europa non sono ancora completamente chiuse. Autore di un avvio di campionato molto positivo (10 gol in 9 partite), l’ex Juventus ha dimostrato di saper ancora segnare ed essere decisivo. Così a lui sta pensando Mohamed Bin Salmán, patron del Newcastle.

Calciomercato, Ronaldo dice no (per ora) al Newcastle

I Magpies sono in piena corsa per la qualificazione agli ottavi di finale di Champions (in testa al gruppo davanti a Psg e Milan) e in Premier League possono ancora dire la loro per entrare tra le prime quattro.

Per far compiere un ulteriore salto di qualità alla squadra di Howe, stando a quanto riportato da ‘elnacional.es’, la dirigenza bianconera avrebbe proposto un ritorno in Europa a Ronaldo, con la possibilità di tornare a giocare la Champions League (in caso di qualificazione agli ottavi) e di prepararsi al meglio agli Europei di giugno.

Una doppia soluzione che, secondo la stessa fonte, non avrebbe fatto breccia in CR7: in Arabia Saudita si trova bene, le pressioni sono decisamente inferiori e l’Al Nassr sta anche lottando per obiettivi importanti. Queste considerazioni alla base del no per il Newcastle, una risposta che potrebbe cambiare nei prossimi mesi, soprattutto se i Magpies andranno davanti davvero in Europa e, al contrario, l’Al Nassr dovesse perdere colpi.