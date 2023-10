Milik, il dato che non ti aspetti: nessuno come lui

Milik è l’attaccante della Juventus; andiamo a vedere le statistiche su rendimento, gol e media voto del centravanti bianconero

La Juventus, in questa stagione, ha una sola partita a settimana; l’assenza dalle coppe, infatti, permette ai bianconeri di preparare gli impegni nel migliore dei modi. L’obiettivo è quello di lottare, fino alla fine, per lo scudetto; una missione possibile considerando soprattutto la qualità del reparto offensivo a disposizione di Allegri.

Sono tre, infatti, le prime punte su cui può contare il tecnico; la Juventus, oltre a Vlahovic e Kean, può usufruire sulle qualità di Milik. Centravanti completo che, già nella passata stagione, ha dimostrato di potersi prendere sulle spalle la squadra. Giocatore forte fisicamente, abile nel gioco aereo, tecnico e con la possibilità di far male anche su calcio di punizione. Sia dal primo minuto sia entrando dalla panchina, Milik può rappresentare una risorsa in più.

Come ha giocato Milik nell’ultima partita di campionato: Juventus Torino

L’ultima partita di campionato della Juventus è stata contro il Torino; un derby della Mole molto importante dove i bianconeri dovevano dare una risposta dopo il pareggio, zero a zero, in casa dell’Atalanta. Match che si preannunciava complesso considerando anche le assenze di Chiesa e Vlahovic, giocatori fondamentali all’interno del sistema di gioco bianconero.

Serviva una risposta e questa è arrivata grazie ad una buonissima prestazione fornita dalla squadra; la vittoria è maturata nella ripresa con le reti di Gatti e Milik. Il centravanti, entrato ad inizio secondo tempo, ha portato maggiore peso offensivo e messo in grande difficoltà la difesa granata. Una delle qualità principali del centravanti è, senza dubbio, il gioco aereo ed è proprio di testa che è arrivato il due a zero del classe 1994. Prestazione importante da parte del centravanti e capace di cambiare il corso della partita.

Fantacalcio: i voti di Milik

Un giocatore fondamentale non solo per la Juventus e i tifosi bianconeri ma anche dal punto di vista fantacalcistico; il centravanti, infatti, può regalare diverse soddisfazioni in termini di gol e assist. L’esordio, in casa dell’Udinese, gli ha portato una bella sufficienza; stesso voto rimediato anche nel match interno contro il Bologna.

Il primo bonus è arrivato alla terza giornata di campionato quando la Juve ha vinto ad Empoli per due a zero; un match dove Milik ha realizzato un assist guadagnando un bel sette e mezzo. Senza voto nelle successive due partite; sia contro la Lazio sia contro il Sassuolo è sceso in campo ma il minutaggio non è stato sufficiente per prendere un voto.

Decisivo contro il Lecce, un match dove ha realizzato la rete dell’uno a zero; gol che gli è valso il nove e mezzo. Assente in casa dell’Atalanta, Milik è tornato in campo nel derby contro il Torino. Entrato in campo ad inizio ripresa, il gol due due a zero ha permesso al centravanti di guadagnare un bel dieci

Milik come ha commentato su Instagram

Il centravanti bianconero ha un proprio account Instagram dove mette post di vario tipo e tra questi non possiamo non menzionare quelli a tema calcistico. Tra questi il posto dopo il derby vinto due a zero e dove è stato protagonista con la rete che ha chiuso la partita.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Arek Milik (@arekmilik)

Milik nella probabile formazione di Milan Juventus

Al rientro dalla pausa per le nazionali, la Juventus sarà attesa di una sfida importantissima per la stagione dei bianconeri. I ragazzi di Allegri, infatti, faranno visita al Milan in un match che può dire molto sul futuro di questa squadra. E’ probabile che, almeno all’inizio, Milik possa partire dalla panchina.

Vlahovic e Chiesa torneranno a disposizione di Allegri e andranno a formare la coppia offensiva titolare; contro il Milan, però, sarà un match delicato che si deciderà sui dettagli e proprio per questo poter contare su un giocatore come Milik, in grado di entrare e cambiare la partita, può essere una soluzione fondamentale per la Juventus. Andiamo a vedere la probabile formazione dei bianconeri. Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Kostic, Rabiot, Locatelli, Fagioli, McKennie; Chiesa, Vlahovic.

Milik nella stagione 2023/2024: le statistiche aggiornate

L’importanza del centravanti all’interno della Juventus la si può capire da quanto fatto in queste prime giornate; ogni volta che è stato messo in campo ha sempre dato il proprio contributo risultando anche decisivo in più di una circostanza. Andiamo a vedere le statistiche aggiornate, fino a questo momento, di Milik.

Gol: due

Assist: uno

Ammonizioni: nessuna

Espulsioni: nessuna

Fanta media: 7.8

Milik “riserva” di lusso: giocatore fondamentale

La Juventus ha come attaccante principale Vlahovic; il centravanti, nonostante i bianconeri non sono impegnati nelle coppe, non può giocarle tutte. Due le riserve a disposizioni di Allegri e una è Milik. Parlare di riserva è probabilmente esagerato considerando le qualità di un giocatore che si può considerare come il dodicesimo titolare di questa squadra.

Le caratteristiche di Milik, la sua capacità di giocare con i compagni, rappresentano un punto di forza indiscutibile per la Juventus; l’obiettivo dello scudetto, con un centravanti di queste qualità, diventa meno impossibile.