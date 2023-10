Doppio forfait in Nazionale: UFFICIALI due infortuni

Nel pomeriggio è stata comunicata ufficialmente l’entità dei due infortuni rimediati dai calciatori

Parte da oggi lo spazio dedicato durante le prossime due settimane agli impegni delle Nazionali. Si entra in una fase calda e decisiva per quanto riguarda i match di qualificazione agli Europei 2024. Sulla strada dell’Italia di Luciano Spalletti, ad esempio, vi saranno le sfide contro Malta e Inghilterra.

Una sosta che arriva dopo un ultimo mese ricco di appuntamenti a livello di club tra leghe nazionali e Champions League. Anche per questo risulterà fondamentale la gestione delle energie per quanto riguarda i calciatori ad oggi più impiegati. Una finestra internazionale scandita allo stesso tempo da assenze importanti, a causa dei numerosi infortuni che si sono registrati nelle ultime settimane e, in particolare, lo scorso weekend.

Lo sa bene il Barcellona che in occasione del match pareggiato ieri sera nel posticipo di Liga contro il Granada per 2-2 ha dovuto rinunciare a gara in corso a Jules Kounde e Lamine Yamal. Il club blaugrana nel pomeriggio ha confermato con un comunicato ufficiale che entrambi i calciatori hanno accusato un infortunio. Per quanto riguarda il fortissimo esterno classe 2007, si tratta di una lesione all’ileopsoas dopo il dolore avvertito all’anca sinistra. Stop ancor più serio, invece, per il centrale francese che dovrà rimanere ai box per diverse settimane a causa di una distorsione del legamento crociato anteriore sinistro.

Due infortuni ufficiali per il Barcellona: doppio forfait nazionale

Entrambi, dunque, dovranno rinunciare alle convocazioni ricevute nei giorni scorsi dalle rispettive Federazioni per gli impegni di ottobre.

Kounde si perderà i prossimi due appuntamenti della Francia di Deschamps contro Olanda e Scozia e rischia addirittura di saltare il ‘Clasico’ del prossimo 28 ottobre tra Barcellona e Real Madrid. Per quanto riguarda il giovanissimo attaccante blaugrana, invece, rimane un grosso punto interrogativo.

Convocato ufficialmente da Luis de la Fuente per le gare della Spagna contro Scozia e Norvegia, Yamal potrebbe comunque rispondere alla chiamata del commissario tecnico nonostante l’infortunio. Una decisione che potrebbe provocare l’ira del Barcellona, contraria alla presenza del calciatore nel ritiro della Nazionale in queste condizioni.