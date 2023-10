De Laurentiis ha deciso, esonero UFFICIALE: pronto il sostituto

Colpo di scena in casa De Laurentiis: non si tratta però del Napoli ma del Bari, dove arriva l’esonero del tecnico Michele Mignani

Mentre il Napoli non vive un grande momento in Serie A non se la passa benissimo neanche il Bari della famiglia De Laurentiis in Serie B. La compagine pugliese è reduce dall’ennesimo pareggio maturato sabato in casa della Reggiana per 1-1, ed in generale ha vinto una sola volta in questo primo scorcio stagionale.

Troppo poco per i biancorossi che hanno pareggiano ben 7 volte in 9 giornate, navigando nell’anonimato della metà classifica. Tanta delusione quindi a Bari, dove la famiglia De Laurentiis ha preso una decisione forte, operando l’esonero di mister Michele Mignani. Oggi pomeriggio è arrivato il comunicato ufficiale della società che recita: “SSC Bari comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore responsabile della Prima Squadra il Sig. Michele Mignani”. Nella stessa nota non sono mancati quindi i sentiti ringraziamenti all’uomo e al professionista per il lavoro svolto.

Per raccogliere l’eredità di Mignani al momento il favorito sarebbe Pasquale Marino, che avrebbe scavalcato la concorrenza.