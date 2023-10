Troppa Roma per il Cagliari: tempi duri per Ranieri

La formazione di Josè Mourinho chiude una settimana perfetta con tre vittorie ottenute in sette giorni

Sempre Romelu Lukaku. L’attaccante belga, protagonista di tanti gossip nell’ultimo calciomercato, sta rispondendo sul campo. Anche oggi 2 gol che hanno aiutato la sua squadra a vincere la partita.

L’equilibrio è durato meno di minuti. Al 19′ e al 20′ la Roma ha infatti bussato due volte alla porta di Scuffet, segnando due volte. Prima Houssem Aouar, al secondo gol in maglia giallorossa, poi Big Rom, ad indirizzare la gara sui binari graditi a Josè Mourinho. Da segnalare, sul finire del primo tempo, l’infortunio di Paulo Dybala, uscito dal campo dopo una botta al ginocchio, con il calciatore argentino visibilmente preoccupato. In avvio di ripresa poi Andrea Belotti, entrato proprio al posto della ‘Joya’, e ancora Romelu Lukaku hanno fissato il punteggio sullo 0-4. Nel finale il rigore di Nandez, assegnato dopo un consulto Var per tocco di braccio di Cristante, regala l’1-4 finale. Un successo importante per la Roma che torna a ridosso delle posizioni valide per un piazzamento in Europa.

Una sconfitta netta che inguaia Ranieri

Se per Josè Mourinho la serata della Unipol Domus ha lasciato tanti segnali positivi, si complica sempre di più la situazione del Cagliari e di Claudio Ranieri, la cui panchina traballa sempre di più.

L’allenatore della formazione sarda, dopo la promozione della scorsa annata, sta incontrando più di qualche difficoltà al suo ritorno in Serie A. I rossoblù infatti sono relegati all’ultima posizione della classifica, avendo raccolto solo due punti nelle prime otto giornate di campionato. Vedremo se la società valuterà l’opzione di un cambio in panchina, anche se il legame tra il tecnico romano e la tifoseria non sembra essersi incrinato. Dagli spalti infatti sono partiti più volte cori che intonavano il nome di Claudio Ranieri, a sostegno di un allenatore che è stato in grado di farsi amare in ogni piazza.