Lazio, è sempre l’ora di Vecino; vola il Frosinone

Spettacolo tra Lazio e Atalanta, decide Vecino nel finale sul 3-2. Vince anche il Frosinone che batte 2-1 il Verona

Ancora una volta Matias Vecino spinge la Lazio. L’uruguaiano aveva segnato un gol pesantissimo in Champions con il Celtic, stavolta segna il 3-2 con cui i biancocelesti battono l’Atalanta in un match al cardiopalma. Nell’altra sfida delle 15, il Frosinone batte per 2-1 il Verona e respira aria di alta classifica.

All’Olimpico Lazio che parte a tutta, con due reti in pochi minuti: autorete rocambolesca di De Ketelaere, poi Castellanos. Biancocelesti che sfiorano altre reti, poi Ederson la riapre prima dell’intervallo e nella ripresa pareggia Kolasinac, entrambe le reti di testa da palla inattiva. L’Atalanta spinge per provare addirittura a vincerla, ma una sponda di Castellanos trova Vecino in area per la girata che vale tre punti.

Tra Frosinone e Verona, sfida tra squadre che ambiscono a una salvezza tranquilla. La spuntano i ciociari, che segnano nel primo tempo con la prima rete italiana di Reinier e nella ripresa raddoppiano con un colpo di testa di un Soulè sempre più in crescita. Nel finale inutile il gol di Djuric.

LAZIO-ATALANTA 3-2 – 5′ aut. De Ketelaere (L), 11′ Castellanos (L), 33′ Ederson (A), 63′ Kolasinac (A), 83′ Vecino (L)

FROSINONE-VERONA 2-1 – 46′ pt Reinier (F), 66′ Soulè (F), 94′ Djuric (V)

CLASSIFICA SERIE A: Milan 21; Inter 19; Juventus 17; Napoli* e Fiorentina* 14; Atalanta 13; Lecce, Monza e Frosinone 12; Bologna 11, Sassuolo e Lazio 10; Torino 9 Roma*, Genoa e Verona 8; Lazio 7; Udinese 5; Empoli 4; Salernitana 3; Cagliari* 2.

*una partita in meno