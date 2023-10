Bufera senza fine, Maignan furioso: arriva la risposta

Ancora strascichi importanti dopo Genoa-Milan terminata tra mille polemiche. Arriva la risposta di Maignan a Zangrillo

Genoa-Milan di ieri sera non sembra essere ancora terminata. Il gol tanto discusso di Christian Pulisic ha deciso la serata di Marassi in cui non sono mancate anche due espulsioni ed una coda polemica tutta da esaurire.

Nel post partita era andato all’attacco anche il presidente del Genoa, Alberto Zangrillo, che ha anche parlato di “entrata assassina di Maignan su Ekuban“. Proprio l’espulsione dell’estremo difensore francese ha innescato un finale di gara incandescente, che ancora non sembra placarsi.

Oggi su Instagram lo stesso Maignan ha risposto al numero uno genoano con una storia che recita chiaramente: “Zangrillo! Le parole hanno un significato. Quello che è successo ieri è stato un atto d’azzardo, forse un atto d’azzardo deplorevole, ma in nessun caso un “assassinio”.

Infine Maignan conclude: “Ti auguro il meglio per il futuro e spero che tu non debba mai sperimentare ciò di cui mi hai accusato”. Un botta e risposta forte a margine di una partita che ha lanciato il Milan al primato solitario in classifica in Serie A, ma che al contempo ha rilasciato una vena polemica che pare destinata a proseguire anche nelle prossime ore.