Succede di tutto al ‘Ferraris’, Pulisic-gol e Milan in vetta da solo

La rete dello statunitense regala a Pioli tre punti pesanti per la classifica. Gran partita del Genoa, sfortunato in un finale dove sono stati espulsi i due portieri Maignan e Martinez

Il Milan sbanca il ‘Ferraris’ allo scadere grazie al gol (contestato dal Genoa) di Pulisic superando l’Inter in testa alla classifica.

I padroni di casa giocano una partita intensa e quasi perfetta sul piano tattico. L’unico grande sbavatura, a cui si mescola a un po’ di sfortuna, costa caro alla squadra di Gilardino: punisce Pulisic, con il ‘Grifone’ che chiede l’annullamento del gol per fallo di mano dello stesso statunitense. Ma dalla sala Var fanno sapere che non c’è alcun tocco col braccio, o almeno non vi è la certezza che ci sia, e la rete dell’ex Chelsea viene convalidata.

Il Genoa, però, non si arrende e nel finale va tutto in avanti alla ricerca del pari. Maignan in uscita dà una ginocchiata a Ekuban: Piccinini, invitato a rivedere l’episodio, decide per il rosso al francese. Pioli ha finito i cambi e così in porta ci va Giroud, decisivo nei secondi finali con un intervento in uscita, dopo che i rossoblù avevano centrato la traversa.

Anche il Genoa chiude in dieci il match, per l’espulsione del proprio estremo difensore, Martinez, gettatosi in avanti per provare a emulare Provedel. ‘Missione’ fallita, il Milan non incanta e soffre, ma alla fine vince rovinando la pausa per le Nazionali ai cugini nerazzurri.

GENOA-MILAN 0-1

87′ Pulisic