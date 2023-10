Locatelli, statistica impressionante del centrocampista bianconero

Locatelli è un giocatore della Juventus; ecco le statistiche su rendimento, gol e media voto del centrocampista bianconero

La Juventus, in mezzo al campo, non ha cambiato molto nell’ultima sessione estiva di mercato. I bianconeri hanno dei pilastri e uno è, senza ombra di dubbio, Locatelli. In questa stagione, l’azzurro si sta dimostrando molto abile nell’andare a gestire tempi e ritmi di gioco.

Locatelli è il vertice basso perfetto in un centrocampo con due mezzali come Rabiot e Fagioli (o Miretti) che rappresentano una soluzione offensiva in più all’interno del sistema di gioco dei bianconeri. In una stagione dove la Juve scende in campo una sola volta a settimana, avere al meglio della condizione un giocatore come Locatelli può essere fondamentale.

Come ha giocato Locatelli nell’ultima partita Atalanta Juventus

L’ultima partita disputata dalla Juventus, in campionato, è stato il match in casa dell’Atalanta; una sfida fondamentale per entrambe le squadre. Non è stata la miglior prestazione fornita dai bianconeri in questa stagione; le assenza di Vlahovic e Milik hanno avuto un peso specifico ma i bianconeri avrebbero sicuramente potuto fare di più.

Per quanto riguarda Locatelli, il centrocampista azzurro ha disputato una buona partita; abile nel gestire il pallone, bravo ad aiutare la squadra in fase difensiva e con la voglia di ribaltare l’azione in modo da risultare pericolosi per la difesa avversaria. La prestazione di Locatelli è stata sicuramente positiva ma non è stata sufficiente per permettere alla propria squadra di conquistare i tre punti.

Fantacalcio: i voti di Locatelli

Un giocatore di grande importanza per la Juventus ma anche elemento in grado di dare una mano a livello fantacalcistico; da questo punto di vista, la stagione di Locatelli è iniziata non nel miglior modo possibile nonostante l’assist realizzato contro la Lazio. Parliamo comunque di un giocatore che può portare bonus importanti nel corso della stagione.

L’esordio contro l’Udinese gli ha portato un cinque e mezzo; sarebbe stato sei ma il voto è diminuito per via dell’ammonizione ricevuta. Il centrocampista bianconero ha ricevuto Locatelli anche al termine della seconda e della terza giornate che ha visto la Juventus opporsi al Bologna e all’Empoli.

Situazione cambiata, a livello di voto, contro la Lazio; al termine del match con i biancocelesti, infatti, ha ottenuto un sette e mezzo. Le successive due partite (contro Sassuolo e Lecce) lo hanno visto tornare indietro e ricevere, nuovamente, un cinque e mezzo. Sufficienza piena ottenuta in casa dell’Atalanta.

Locatelli come ha commentato su Instagram

Il centrocampista della Juventus ha, come tanti suoi colleghi, un proprio account Instagram dove è solito commentare i risultati della sua squadra. Non fa eccezione la partita contro l’Atalanta, terminata per zero a zero e che ha visto Locatelli fare una grande prestazione

Locatelli nella probabile formazione Juventus Torino

La prossima partita di campionato vedrà la Juventus ospitare il Torino nel derby; partita particolare tra due squadre con ambizioni diverse. I bianconeri devono tornare a vincere dopo il pareggio con l’Atalanta; i ragazzi di Allegri non possono perdere ulteriori punti in classifica e hanno un solo risultato a diposizione.

Chiamata a vincere, dunque, la Juventus anche per rispondere alla non perfetta prestazione di Bergamo dove, soprattutto nelle ripresa, la squadra è sembrata rinunciare alla proposta offensiva per accontentarsi del punto. Tra i protagonisti dei bianconeri troveremo, senza ombra di dubbio, Locatelli; il centrocampista dovrà dettare tempi e ritmi di gioco ma anche aiutare la fase difensiva della squadra.

Andiamo ora a vedere la probabile formazione della Juventus con la presenza, dal primo minuto, del centrocampista azzurro. Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, Rabiot, Locatelli, Fagioli, McKennie; Milik, Chiesa

Locatelli nella stagione 2023/2024: le statistiche aggiornate

La Juventus non avendo le coppe può evitare di fare, obbligatoriamente, il turnover; Locatelli, fino a questo momento, è sempre stato impiegato dal primo minuto e solamente in due casi è uscito prima del fischio finale dell’arbitro. Una scelta che testimonia l’importanza del giocatore all’interno del sistema di gioco dei bianconeri. Andiamo a vedere le statistiche aggiornate, fino ad ora, del centrocampista azzurro.

Gol: nessuno

Assist: uno

Ammonizioni: due

Espulsioni: nessuna

Fanta media: 5.8

Locatelli, giocatore fondamentale: la Juventus non può farne a meno

Nel centrocampo della Juventus non possiamo non considerare, come giocatore fondamentale, Locatelli; il classe 1998 è sempre stato mandati in campo dall’inizio di questa stagione. Una scelta che testimonia come questa squadra non possa fare a meno del giocatore molto abile nell’andare a gestire tempi e ritmi di gioco.

Con lui in campo, il centrocampo si muove meglio e soprattutto la Juventus (di base) non dovrebbe avere problemi di slegatura tra i reparti. Sono diversi i compiti di Locatelli quando scende in campo; uno, come detto, è quello di gestire il pallone nel migliore dei modi e cercare, quando possibile, di verticalizzare per andare a mettere i compagni nelle migliori condizioni.

Il centrocampista, però, va anche ad aiutare la fase difensiva abbassandosi vicino al centrale per portare ulteriore pressing all’avversario nel tentativo di andare a recuperare palla nel minor tempo possibile. Con la sua intelligenza tattica, infatti, riesce a capire prima lo sviluppo dell’azione e questo è un dettaglio fondamentale soprattutto quando aiuta il reparto arretrato.