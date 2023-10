Colpo di scena Hazard: l’annuncio sul ritiro

Eden Hazard figura ancora nell’elenco degli svincolati di lusso. Il calciomercato intorno a lui è però in stallo, e c’è curiosità sulle sue prossime mosse. L’annuncio del fratello

La carriera di Eden Hazard per il momento è finita in standby dopo il suo addio per fine contratto al Real Madrid. La scorsa estate si è infatti esaurita la sfortunata avventura del fantasista belga al Bernabeu, dove ha vinto titoli ma raccogliendo molte più ombre che luci.

Un momentaccio nella vita calcistica di Hazard, falcidiato da problemi fisici di varia natura, e costretto a ripartire dalle retrovie nelle gerarchie interne di un club che aveva puntato tanto economicamente su di lui al momento dell’acquisto dal Chelsea. Un vero e proprio flop a conti fatti viste le appena 76 presenze con 7 gol e 12 assist messe a referto in un quadriennio avaro di soddisfazioni personali.

A 32 anni, e con quindi una teorica porzione di carriera ancora tutta da vivere, il fantasista belga ha bisogno di un cambio di marcia per ripartire col piede giusto, e provare ancora a dire la sua nel mondo del calcio. L’estate è andata via però senza una nuova avventura, e ora da svincolato ad ottobre è ancora senza una realtà in cui esprimersi. Qualche dubbio sul suo futuro inizia ad aleggiare, e ad alimentarlo è addirittura il fratello.

Calciomercato, incertezza sul futuro di Hazard: l’annuncio del fratello sul ritiro

Gli Hazard sono una famiglia di calciatori, da Eden a Thorgan passando per Ethan e Kylian. Proprio quest’ultimo intervenuto ai microfoni di ‘Het Laatste Nieuws’ a margine di una sessione di autografi, ha detto la sua sul futuro del fratello più noto.

Mirino su Eden con lo spettro del ritiro che non è poi così da escludere: “Al momento non si muove, ma non so se la sua carriera è finita. Se prenderà una decisione definitiva toccherà a lui stesso dirlo”.

Kylian ha quindi ribadito come il fratello sia a Madrid con la famiglia prima di mettersi nei suoi panni dandogli un suggerimento: “Se fossi in lui smetterei. Eden merita di trascorrere del tempo con la sua famiglia”.