Ribaltone Roma: via tre big insieme a Mourinho

Il tecnico portoghese andrà in scadenza di contratto con il club giallorosso al termine dell’attuale stagione

Ha reagito con una buona vittoria ottenuta ai danni del Frosinone la Roma nell’ultimo turno di campionato. La formazione giallorossa, dopo l’inaspettata e scottante sconfitta di Genova, aveva bisogno sia di mettere in campo una prestazione all’altezza che di ritrovare tre punti preziosi per la classifica.

La nuova stagione dei giallorossi non è di certo partita con il piede giusto. La squadra di José Mourinho, colpita da numerosi infortuni soprattutto a centrocampo e nel reparto arretrato, ha incamerato solamente 8 punti al termine delle prime 7 giornate di campionato. Un avvio deludente rispetto ai pronostici della vigilia che vedevano invece il club capitolino come uno dei principali candidati a centrare un posto in zona Champions League.

Ad ogni modo, la stagione è ancora parecchio lunga e sperare in una rimonta – specialmente con una coppia del calibro di Romelu Lukaku e Paulo Dybala in avanti – non è sicuramente impossibile. Maggiori perplessità rimangono invece su quello che sarà il futuro della Roma. A fronte del contratto dello Special One in scadenza al termine dell’attuale stagione, in Inghilterra è scattato un allarme preoccupante circa la volontà dell’allenatore portoghese.

Roma, Mourinho non rinnova: Lukaku e Dybala lo seguono

Secondo quanto scritto dal ‘Daily Mail’, Mourinho avrebbe deciso di non prolungare il suo contratto con la Roma e lasciare dunque alla scadenza del prossimo giugno.

L’addio del tecnico, però, andrebbe a creare un vuoto enorme all’interno della rosa. Secondo il tabloid britannico, infatti, lo Special One verrebbe seguito da almeno altri tre big dell’organico giallorosso. Il primo sarebbe Rui Patricio, legato a Mourinho da un rapporto solidissimo dopo essere sbarcato nella Capitale sotto la sua gestione. A seguire anche Romelu Lukaku, pronto a rientrare dal prestito al Chelsea qualora l’allenatore giallorosso decidesse di non rimanere in panchina. Infine, occhi puntati anche su Paulo Dybala, la cui clausola da 12 milioni di euro valida per l’estero potrebbe spingerlo a dire addio soprattutto in caso di mancata qualificazione in Champions League.