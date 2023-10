Futuro lontano da Roma: Mourinho ha scelto la prossima squadra

Josè Mourinho con la sua Roma sta vivendo un inizio stagione in chiaroscuro. Intanto dalla Spagna lanciano un’ipotesi di calciomercato per il futuro dello Special One

Questa sera la Roma scenderà in campo per la seconda giornata della fase a gironi di Europa League all’Olimpico contro il Servette, dopo aver già vinto la prima fuori casa contro lo Sheriff. I giallorossi vanno quindi a caccia di quella continuità che non si è ancora mai vista in questo primo scorcio di stagione.

I capitolini infatti in campionato hanno raccolto appena 8 punti nelle prime 7 giornate di Serie A, vincendo solamente due volte e assaggiando il sapore della sconfitta ben tre. Decisamente troppo poco per la squadra di Mourinho, che ha ambizioni europee ed un ambiente caldo voglioso di fare bene.

L’acquisto di Lukaku aveva infatti alzato l’asticella delle aspettative intorno alla compagine giallorossa, che ha comunque tutto il tempo per cambiare rotta. Il condottiero è come sempre Josè Mourinho, il quale è anche finito al centro di qualche polemica dopo i risultati negativi, senza dimenticare le continue voci di calciomercato sul suo conto, dettate soprattutto dal contratto attualmente in scadenza a giugno 2024.

Calciomercato Roma, incerto il futuro di Mourinho: ipotesi nazionale

Il tema legato al futuro di Mourinho è quindi già di strettissima attualità, visto che le voci si rincorrono, la stagione sta dando risposte contrastanti e il contratto resta in scadenza 2024.

A tal proposito, secondo quanto evidenziato da ‘Todofichajes.com’, Mourinho non andrebbe a prolungare il proprio accordo con i capitolini, e il piano del tecnico sarebbe quello di prendere le redini di una Nazionale per la prima volta in carriera.

Lo Special One vorrebbe una big per lottare per un titolo, e al netto dell’Italia che ha recentemente affidato il progetto a Spalletti, la fonte iberica parla dell’Inghilterra, opzione che avrebbe in mente. Oltre ai britannici anche il Brasile, ma solo nel caso in cui alla fine Ancelotti non si vestisse di verdeoro al termine dell’attuale annata.

Intanto il presente si chiama ancora Roma, e tra campionato ed Europa League servirà una grande stagione.