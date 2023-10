Da titolarissimo a riserva di lusso in Serie A: la triste storia dell’ex Barcellona

In Serie A stiamo assistendo ad una situazione non semplice per il giocatore ex Barcellona passato da titolare inamovibile a riserva di lusso

Non è un momento semplice per l’ex giocatore del Barcellona che ha iniziato questo campionato con delle difficoltà; stiamo parlando di Sanabria, attaccante del Torino con un passato nelle giovanili del blaugrana e nella seconda squadra del Barca. Il poco minutaggio è stato condizionato anche dall’infortunio avuto nel primo tempo contro il Milan; a questo, però, bisogna aggiungere anche l’acquisto di Zapata da parte del club granata.

Il centravanti classe 1991, arrivato in prestito dall’Atalanta, si è preso in poco tempo la titolarità nel ruolo di attaccante. Sappiamo benissimo l’idea di Juric e il fatto che il tecnico non sia molto propenso ad usare le due punte se non in situazioni di emergenza come, ad esempio, contro la Roma quando bisognava recuperare il risultato.

L’esperimento delle due punte è stato fatto all’Olimpico contro la Lazio e, nonostante l’allenatore abbia manifestato la propria soddisfazione per questa novità tattica, nel successivo match (in casa contro il Verona) il tecnico è tornato all’antico con i due trequartisti alle spalle di un solo centravanti. Da sottolineare come, nell’ultima gara di campionato, Sanabria sia rimasto in panchina nonostante il risultato fosse fermo sullo zero a zero.

Una situazione non semplice per un giocatore che, nello scorso campionato, ha realizzato undici gol dimostrandosi fondamentale per il sistema di gioco del Torino; la cose potrebbero cambiare con il prossimo match di campionato che vedrà i granata affrontare la Juventus nel derby della mole.

Sanabria e ii derby con la Juve: l’attaccante sa come segnare ai bianconeri

Il centravanti del Torino sta vivendo un momento non semplice; da quando è arrivato Zapata, il classe 1996 è diventata la riserva di lusso dei granata. Avere due attaccanti di questo calibro, per una squadra con ambizioni importanti, è sicuramente un punto a favore di Juric.

E’ chiaro che Sanabria si aspettava una prima parte di stagione diversa considerando anche il suo apporto realizzativo nel passato campionato; la situazione potrebbe cambiare proprio nel derby con la Juventus. Non sarà una partita semplice per i granata ma Juric ha in Sanabria l’uomo in più; l’attaccante, infatti, sa come segnare ai bianconeri.

Il tre aprile 2021 ha segnato una doppietta nel due a due finale mentre lo scorso febbraio aveva messo a segno il go del momentaneo vantaggio prima della rimonta della Juventus. L’attaccante, dunque, può essere la risorsa in più per conquistare punti preziosi contro i ragazzi di Allegri.