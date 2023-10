Affare Juve nella Liga: il calciatore è pronto a firmare

Occasione di calciomercato dalla Spagna per la Juventus di Massimiliano Allegri. Jolly difensivo e operazione che può chiudersi al di sotto dei 20 milioni

Terzino destro, centrale e mediano. Sulle tracce di questo duttile calciatore, e anche giovane visto che parliamo di un venticinquenne, c’è anche la Juventus. E non da oggi. Nei prossimi mesi potrebbe essere una ‘occasione’ di calciomercato da far gola anche ai bianconeri, budget permettendo.

La stagione di Foyth col Villarreal non è cominciata col piede giusto. Dopo l’esperienza formativa al Tottenham, il difensore di La Plata è diventato subito un punto fermo della squadra spagnola, attualmente allenata da Pacheta e tredicesima nella Liga con 8 punti in otto partite. L’argentino Campione del Mondo in Qatar è lontano dagli elevati standard della stagione 2020/2021, per il ‘Sottomarino Giallo’ conclusasi con la vittoria dell’Europa League. Di conseguenza il prezzo del suo cartellino rischia di scendere ulteriormente. In Spagna, proprio oggi, parlano di possibile richiesta da 20 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, il jolly Foyth per rinforzare la rosa

Foyth è legato al Villarreal da un contratto che scade a giugno 2026. Fisicamente ben strutturato, è alto circa 185cm, è un laterale destro di una difesa a quattro ma in carriera ha dimostrato di saper giostrare anche da centrale e da mediano.

Stando a ‘Elgoldigital’, Foyth desidera fortemente lasciare il Villarreal per un club con ambizioni superiori a quelle della società spagnola: alla Juventus, ovviamente, andrebbe di corsa. Ai bianconeri farebbe molto comodo un nuovo laterale destro, considerato che al momento non sta convincendo Weah e che l’interprete del ruolo è McKennie, cioè una mezz’ala. Da parte dello stesso ‘Sottomarino Giallo’, secondo la medesima fonte iberica, ci sarebbe già una totale apertura alla cessione dell’argentino. L’operazione potrebbe chiudersi anche al di sotto dei 20 milioni di euro.